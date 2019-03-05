Американские F-35C приготовились воевать

Истребитель пятого поколения ВМС США F-35C Lightning II достиг начальной боевой готовности и удовлетворяет изначально прописанным проектным требованиям, сообщает FlightGlobal.

"F-35C готов к операциям, сражению и победе. Мы добавляем в арсенал наших авианосных ударных групп невероятную систему, которая значительно расширяет возможности", — сказал командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер.

Заявление военного последовало после того, как самолеты F-35C Lightning II успешно завершили испытания на палубе авианосца Carl Vinson.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

F-35A Lightning II достиг начальной боевой готовкности в 2016 году, F-35B Lightning II — в 2015 году.