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05.03.2019
Lenta.ru

Американские F-35C приготовились воевать

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Источник изображения: Фото: Jameson E. Lynch / Reuters

Истребитель пятого поколения ВМС США F-35C Lightning II достиг начальной боевой готовности и удовлетворяет изначально прописанным проектным требованиям, сообщает FlightGlobal.

"F-35C готов к операциям, сражению и победе. Мы добавляем в арсенал наших авианосных ударных групп невероятную систему, которая значительно расширяет возможности", — сказал командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер.

Заявление военного последовало после того, как самолеты F-35C Lightning II успешно завершили испытания на палубе авианосца Carl Vinson.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

F-35A Lightning II достиг начальной боевой готовкности в 2016 году, F-35B Lightning II — в 2015 году.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Nimitz
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
05.03.2019 10:48
Как бы его не хвалили, чтобы в него не пихали - самолет так себе, в отличие от F22
0
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№2
05.03.2019 12:45
Может F-35 и не очень крут, зато в планах наклепать 2443 штуки (и это не считая F-35 союзников). Если бы наши наклепали пару тысяч штук Су-57 - можно было бы свысока посматривать на F-35. Да хотя бы 1000 штук сделали Су-57. Да хотя бы 500, но ведь и таких планов и даже на отдалённое будущее. Когда планировали закупить первую партию Су-57 в 60 штук, то были планы на 150-200 штук Су-57, а сейчас - вообще не понятно. Отмазываются 6-м поколением.
+3
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№3
05.03.2019 13:24
Цитата, Враг сообщ. №2
... зато в планах наклепать 2443 штуки ...
- тут я Вас поддержу! "Закон перехода количества в качество" никто не отменял.

Или как там было у Бонапарта? - "Бог всегда на стороне больших батальонов".

P.S. Оказывается, это слова французского маршала XVII в. Жака д'Эстамп дела Ферте...  - "век живи - век учись".
0
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№4
05.03.2019 14:42
Поддерживаю стремление Локхид Мартин наклепать как можно больше пингвинов.

"Облажались"? В чем главный недостаток истребителя F-35

Цитата, q
Недавно стало известно о критических проблемах американского F-35. Во время испытаний военные пришли к выводу, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой прослужит всего лишь 2100 летных часов, что составляет примерно четверть ожидаемого срока службы в 8000 часов. Это означает, что часть самолетов, каждый из которых обошелся почти в 100 миллионов долларов, спишут уже в 2026 году, пишет Defense News.

Большая часть критически важных для эксплуатации самолета узлов и деталей выходит из строя раньше времени.

Эксперты также считают, что точность встроенного пулемета F-35A неприемлема и не соответствует техническим стандартам, прописанным в контракте. Аналитики отмечают, что заявленной исправности 80% от общего авиапарка достичь так и не удалось, а уязвимости в электронной системе безопасности по-прежнему позволяют взламывать самолет удаленно.
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