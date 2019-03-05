Американские F-35C приготовились воевать
Истребитель пятого поколения ВМС США F-35C Lightning II достиг начальной боевой готовности и удовлетворяет изначально прописанным проектным требованиям, сообщает FlightGlobal.
"F-35C готов к операциям, сражению и победе. Мы добавляем в арсенал наших авианосных ударных групп невероятную систему, которая значительно расширяет возможности", — сказал командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер.
Заявление военного последовало после того, как самолеты F-35C Lightning II успешно завершили испытания на палубе авианосца Carl Vinson.
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
F-35A Lightning II достиг начальной боевой готовкности в 2016 году, F-35B Lightning II — в 2015 году.
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"Облажались"? В чем главный недостаток истребителя F-35
Недавно стало известно о критических проблемах американского F-35. Во время испытаний военные пришли к выводу, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой прослужит всего лишь 2100 летных часов, что составляет примерно четверть ожидаемого срока службы в 8000 часов. Это означает, что часть самолетов, каждый из которых обошелся почти в 100 миллионов долларов, спишут уже в 2026 году, пишет Defense News.
Большая часть критически важных для эксплуатации самолета узлов и деталей выходит из строя раньше времени.
Эксперты также считают, что точность встроенного пулемета F-35A неприемлема и не соответствует техническим стандартам, прописанным в контракте. Аналитики отмечают, что заявленной исправности 80% от общего авиапарка достичь так и не удалось, а уязвимости в электронной системе безопасности по-прежнему позволяют взламывать самолет удаленно.