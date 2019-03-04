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04.03.2019
Военное обозрение

Далеко до пенсии: Главный грузовик морпехов США прослужит до 2042-го

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Командование Корпуса морской пехоты, сообщило, что основной грузовик морских пехотинцев MTVR Oshkosh продолжит свою службу. Платформа, чья разработка пришлась на конец 20-го века, а пик службы и час триумфа пришлись на время проведение операции "Несокрушимая свобода", должна была уйти на пенсию в 2024 году, но руководство недавно приняло решение продлить срок службы автомобиля.

Источник изображения: Oshkosh

Первоначально MTVR был спроектирован таким образом, чтобы быть снятым с производства в 2024 году. Но, будучи платформой, которой она является - надежным, мощным, солидным трудягой, руководство Корпуса морской пехоты решило продлить его жизненный цикл примерно на 20 лет

- сказал Уолтер Келли, руководитель проекта по демонстрации технологии MTVR.

Келли и его команда в офисе программы средних и тяжелых тактических транспортных средств сотрудничают с Национальным консорциумом передовой мобильности (NAMC) — общенациональным альянсом организаций, участвующих в исследованиях и разработках прототипов наземных транспортных средств и робототехнических систем и технологий—в целях продления срока службы машины.

Мы ищем пути улучшения ремонтопригодности и доступности платформы. Чем меньше MTVR нуждается в ремонте, тем эффективнее его использование и боеготовность, быстрее наше время реакции.

- добавил Келли.

В течение последних нескольких лет программный офис работал с NAMC над проектом, который продемонстрировал способность повысить как живучесть, так и топливную эффективность MTVR, спроектировав более легкую кабину. Усиление и уменьшение веса кабины позволило повысить безопасность при возможном опрокидывании грузовика, однако программный офис также обнаружил, что, проведя эти модификации, они смогли повысить топливную эффективность MTVR и сократить логистическую нагрузку.

Если мы сможем добиться сокращения потребления топлива на 10-20%, то в год получится многие миллионы долларов экономии.

В настоящее время команда MHTV ищет дополнительные способы оптимизации устойчивости и ремонтопригодности платформы. Они обратились к NAMC, чтобы модифицировать существующий MTVR в демонстратор технологий, который использует известные разработки в одном транспортном средстве. Решения, включенные в автомобиль, продемонстрируют, как потенциальные обновления могут быть интегрированы в существующую платформу.

Источник изображения: Oshkosh

Справка

MTVR – универсальная грузовая платформа, разработанная фирмой Oshkosh в 1999-м году. Является основой парка средних тактических грузовиков Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Активно использовался в Ираке и Афганистане, имея оперативную готовностью к эксплуатации 92%.

Грузоподъемность на бездорожье составляет более 7 тонн, на дороге с твердым покрытием машина может везти до 15.

Oshkosh MTVR использует некоторые коммерческие компоненты трансмиссии: такой подход уменьшает стоимость закупки деталей и расходы в течение всего срока эксплуатации.

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Страны
Афганистан
Ирак
США
Компании
Oshkosh
Проекты
Робот
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