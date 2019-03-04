Военные США начали разработку новой стратегии ведения военных действий

Американские военные начали разработку новой стратегии ведения военных действий под негласным названием "Троянский конь". Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

По словам генерала, суть этой стратегической концепции заключается в активном использовании американцами протестного потенциала так называемой пятой колоны. Она важна для дестабилизации обстановки в "неугодной" США стране и рассматривается вкупе с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным гособъектам.

Одно из направлений развития стратегии связано с созданием и развитием на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий единой системы интегрированных сил и средств разведки, поражения и управления войсками и оружием, заявил Валерий Герасимов.

"Она предназначена для обнаружения, выдачи целеуказаний и нанесения избирательных ударов по критически важным объектам в масштабе времени, близком к реальному, стратегическим и оперативно-тактическим неядерным оружием", - сказал Герасимов.

По его словам, следующее направление связано с масштабным применением роботизированных комплексов военного назначения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов.

Военачальник отметил, что Россия готова к предотвращению такого вида стратегии. "Поскольку в последние годы военные ученые совместно с Генеральным штабом разработали концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников.

Основой нашего ответа является стратегия активной обороны, которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение упреждающего комплекса мер по нейтрализации угроз безопасности государства", - заявил Валерий Герасимов.

Он добавил, что мы должны опережать противника в развитии военной стратегии и всегда идти на шаг впереди. "Задача военной науки по данному вопросу состоит прежде всего в научной проработке вопросов создания стратегической системы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

А еще - в обосновании перспективных стратегических систем радиоэлектронной борьбы и их интеграции в единую систему.

Кроме того, по данным российских военных, США создают предпосылки к милитаризации космического пространства. "Пентагон неоднократно в последнее время заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для этого формируется даже новый род войск - космические войска, подчеркнул Герасимов. Такие действия в итоге могут привести к резкому обострению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на которые России придется отвечать зеркальными и асимметричными мерами.

Валерий Герасимов считает, что Россия должна опережать противника в развитии военной стратегии

По словам Валерия Герасимова, Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного присутствия непосредственно у границ России.

"В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Следующим шагом после недавнего демонстративного приостановления участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может стать отказ от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ3", - заявил начальник российского Генштаба.

Иван Петров