Войти
04.03.2019
Военное обозрение

США создадут боевой лазер на базе БТР Stryker

573
0
-1

Пентагон разместил на портале госзакупок США заказ на разработку высокоэнергетического лазерного оружия на шасси БТР Stryker, сообщает RT.

Опытная лазерная установка США.

Источник изображения: US Navy

Заказ сделало Управление космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании ВС США.

Ведомство в первую очередь интересует способы повышения эффективности применения установки HEL (High Energy Laser), а также вопросы управления лазерным лучом и охлаждения установки.

В документации тендера уточняется, что существующая экспериментальная установка, смонтированная на тяжелом грузовике, использует генератор мощностью 50 киловатт.

Пентагон планирует получить более компактное лазерное оружие для размещения его на "средних тактических бронемашинах Stryker". Среди условий конкурса значатся также возможность приведения установки в боевое положение за время, не превышающее 5 минут, и производства выстрелов с интервалом не более 0,02 сек.

Сообщение прокомментировал кандидат военных наук Сергей Суворов. По его словам, в ближайшем будущем лазер вряд ли станет эффективным летальным оружием, поскольку не решен еще ряд сопутствующих технических проблем.

Не представляю, зачем американцам понадобилось такое сложное в применении и эксплуатации вооружение. Для уничтожения небольших беспилотников вполне подойдет некий аналог российского "Арбалета", а не оружие, действующее на иных физических принципах

- сказал эксперт.

Что же касается поражения бронетехники противника, то современному компактному лазерному вооружению еще долго не будет хватать на это мощности, добавил он.

Суворов пояснил, что российский пулеметный модуль "Арбалет-ДМ" способен поражать легкие воздушные объекты на расстоянии около 2,5 км. В планах оснастить ими бронемашины "Тигр", "Тайфун", "Волк" и транспортер МТ-ЛБ.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Stryker
Арбалет-ДМ
Волк
МТ-ЛБ
Тигр
Тигр БА
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
07.10.2015
Секреты безлюдной башни
27.05.2015
Несмертельное оружие Запада
19.02.2014
Универсальный и сверхточный
23.10.2013
Оружие для «Тигра»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:27
  • 1
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"