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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вашингтон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трамп и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое нельзя считать провальной.

По словам Дж.Болтона, саммит в Ханое "должен рассматриваться как успех, который свидетельствует, что президент, защищает и продвигает американские национальные интересы".

В интервью телеканалу CBS советник президента США подтвердил, что в ходе переговоров Д.Трамп отверг требования Пхеньяна о полной отмене санкций, что "для нас было неприемлемым".

"Таким образом, президент проявил твердость в отстаивании своего мнения. Он углубил свои отношения с Ким Чен Ыном. Я совсем не считаю провалом то, что национальные интересы Америки были защищены", - подчеркнул Дж.Болтон.

Вместе с тем в эфире телеканала CNN советник президента США отметил, что Д.Трамп предложил северокорейскому лидеру "наилучшую сделку". В любом случае, отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка, отметил Дж.Болтон.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
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