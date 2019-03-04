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04.03.2019
Интерфакс-АВН

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе - Болтон

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала CNN.

Он отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
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