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04.03.2019
Известия.ru

Экипаж МКС взял пробы воздуха из корабля Crew Dragon

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Вид из окна внутри купола МКС
Вид из окна внутри купола МКС.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл люк космического корабля Crew Dragon и взял из него пробы воздуха. Прямая трансляция с МКС ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 3 марта.

Люк был открыт канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком в 16:07 мск. Перед этим канадец, а также россиянин Олег Кононенко и американка Энн МакКлейн надели специальные маски для того, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться на корабле. Позже космонавты взяли пробы воздуха из Crew Dragon.

Ранее в этот же день основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС.

Корабль успешно состыковался с Международной космической станцией 3 марта. Он был выведен на орбиту в испытательном режиме 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в штате Флорида.

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.

 

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