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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Кратковременные шумы запланированы" - учения НАТО в Прибалтике

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Адажи под Ригой до 9 марта проходит активная фаза ежегодных международных военных учений НАТО Dynamic Front 19, осуществляемых под руководством США.

Заявленная цель маневров заключается в "совершенствовании навыков косвенной огневой поддержки стран НАТО и партнеров альянса", сообщает корреспондент EADaily.

В учениях принимают участие механизированная пехотная бригада Национальных вооруженных сил Латвии, члены латвийского гражданского ополчения "Земессардзе", морские пехотинцы США, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, Национальная гвардия Огайо. Активная фаза маневров Dynamic Front 19 проходит не только в Латвии, но и в Германии и Польше, и в целом в ней участвуют около 3200 военных из 29 стран.

В ходе учений, среди прочих задач, проводится отработка применения мобильной ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Залп из шести реактивных снарядов HIMARS накрывает территорию в два гектара - при этом, как утверждают специалисты, нет гарантии, что боеприпасы полетят, куда следует.

При "боевом крещении" установки в 2010 году две ракеты попали в дом рядом с афганским городом Марджа и убили 12 мирных жителей. Однако в Пентагоне заявляют, что главным достоинством их системы, принятой на вооружение в количестве 417 штук, является универсальность. Помимо реактивных снарядов HIMARS может запустить высокоточную баллистическую ракету, дальность полета которой составляет 80 километров.

Латвийские военные предупреждают гражданское население, что "в ходе учений будут слышны кратковременные шумы". 

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Страны
Афганистан
Германия
Латвия
Польша
США
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Военные учения
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