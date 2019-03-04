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04.03.2019
WarSpot

"Чинук" против "Жеребца"

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Бундесвер официально объявил о намерении закупить новые тяжёлые вертолёты. Вчера, 2 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, Минобороны Германии запустило тендер в рамках программы Schwerer Transporthubschrauber (STH).

В рамках STH для Бундесвера планируют закупить от 44 до 60 вертолётов с максимальным взлётным весом более 20 т. Новые машины должны заменить парк устаревающих CH-53G.

Вертолёт CH-53K King Stallion.

Источник изображения: defence-blog.com

Учитывая, что требованиям Бундесвера соответствуют только для вертолёта (CH-53K King Stallion и CH-47 Chinook), борьба за контракт будет вестись между Boeing и Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin).

В Бундесвере ожидают заявок кандидатов до 27 мая, а контракт с победителем планируется подписать в 2021 году. Поставка новых вертолётов рассчитана на период с 2023 по 2031 год. Всего Минобороны Германии намерено потратить на новую технику и сопутствующие расходы порядка $6,4 млрд.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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