Войти
04.03.2019
Интерфакс-АВН

Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху

446
1
-2
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo/Sebastian Scheiner

Иерусалим. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль будет решительно добиваться вывода иранских военных из Сирии.

"Я недвусмысленно дал понять, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, а также то, что мы будем продолжать военные действия против него", - заявил Б.Нетаньяху на заседании израильского правительства по итогам визита в Россию.

Он подтвердил, что достиг в Москве договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели ", - сказал премьер-министр Израиля.

В.Путин по итогам состоявшихся переговоров с Б.Нетаньяху заявил об идее создания рабочей группы по выводу войск с территории Сирии.

"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, - а это, прежде всего, конечно, руководство Сирийской Арабской Республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, - создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией после подавления последних очагов терроризма", - сказал президент РФ Владимир Путин журналистам в минувший четверг.

"Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности", - отметил президент РФ.

На заседании правительства Израиля Б.Нетаньяху сообщил также, что пригласил В.Путина в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.09.2018
Крушение Ил-20: "свой-чужой" не виноват
31.10.2017
Победа близка как никогда
04.07.2017
Дамаск ждет военную полицию из России
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
14.12.2012
Позиция России в отношении сирийского кризиса
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
1 комментарий
№1
04.03.2019 14:12
Израиль уже исчерпывает терпение ряда  иностранных государств...Много на себя берет Телявив,надорвется...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:30
  • 2
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"