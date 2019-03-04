Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху

Иерусалим. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль будет решительно добиваться вывода иранских военных из Сирии.

"Я недвусмысленно дал понять, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, а также то, что мы будем продолжать военные действия против него", - заявил Б.Нетаньяху на заседании израильского правительства по итогам визита в Россию.

Он подтвердил, что достиг в Москве договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели ", - сказал премьер-министр Израиля.

В.Путин по итогам состоявшихся переговоров с Б.Нетаньяху заявил об идее создания рабочей группы по выводу войск с территории Сирии.

"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, - а это, прежде всего, конечно, руководство Сирийской Арабской Республики, может быть, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, - создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией после подавления последних очагов терроризма", - сказал президент РФ Владимир Путин журналистам в минувший четверг.

"Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности", - отметил президент РФ.

На заседании правительства Израиля Б.Нетаньяху сообщил также, что пригласил В.Путина в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.