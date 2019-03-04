Книги Центра АСТ в Военной академии Генерального штаба

2 марта 2019 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошла военно-научная конференция, посвященная развитию военной стратегии в современных условиях. На конференции присутствовали члены Академии военных наук, руководящий состав Минобороны России, а также ведущие ученые вузов и научно-исследовательских организаций военного ведомства. В мероприятиии также принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны Руслан Пухов. Среди пособий, находящихся в академии, были замечены книги Центра АСТ "Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы".

Книга "Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы" в в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (c) bmpd

Директор по особым поручениям АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и директор Центра АСТ Руслан Пухов. Книга была выпущена при поддержке "Рособоронэкспорта" (c) bmpd

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