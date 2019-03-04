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04.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

На российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги из-за Dragon-2

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Источник изображения: nasa.gov

Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о срабатывании на российском сегменте станции сигнала тревоги после стыковки корабля Dragon-2; срабатывание системы оказалось ложным.

Согласно переговорам экипажа, космонавты доложили на Землю о срабатывании сигнализации на российском сегменте – приборы показали отказ системы генерации кислорода "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда". Однако срабатывание сигнализации оказалось ложным, передает РИА "Новости".

Центр управления полетами в Хьюстоне провел переговоры с московским ЦУП, после чего дал космонавтам указание воспринимать сигнал тревоги как ложный. Выяснилось, что сигнал сработал из-за изменений в конфигурации станции после стыковки Dragon-2.

Напомним, в воскресенье американский корабль Dragon-2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом корабле Илона Маска, который бросил вызов "Союзу" – на этом корабле планируется запускать к МКС американских астронавтов.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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