Есть стыковка: Роскосмос поздравил NASA с успехом Маска

Как корабль Илона Маска пристыковался к МКС

Новый пилотируемый корабль Илона Маска успешно пристыковался к МКС. В Роскосмосе решили поздравить NASA, не назвав ни Илона Маска, ни его компанию, ни корабль.

Первый в истории пилотируемый частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (13:51 мск).

SpaceX Crew Dragon has docked with International @Space_Station pic.twitter.com/CccsItLLvJ - Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Сообщается, что до того, как члены экипажа МКС проникнут в американский корабль, необходимо провести ряд проверок. В момент стыковки станция находилась над Новой Зеландией.

"Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС! Это первый частно спроектированный и управляемый космический корабль для экипажа!" - сообщили в компании.

Особенностью этой стыковки было то, корабль проводит ее в автоматическом режиме, в отличие от грузовых кораблей Dragon, которые стыкуются со станцией при помощи специальной руки-манипулятора.

Накануне глава Space X Илон Маск заявил, что считает стыковку со станцией и последующий спуск в атмосфере и приводнение нового корабля самыми непредсказуемыми и сложными этапами этой миссии.

Спустя более суток после успешного запуска нового пилотируемого корабля с поздравлениями выступила российская госкоропорация Роскосмос. Правда, поздравления адресованы только коллегам в NASA, сам Маск, его компания Space X и корабль Crew Dragon в тексте не упоминаются.

"Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, - говорится в сообщении Роскосмоса, присланном в редакцию "Газеты.Ru". Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться".

Исторический пуск

Накануне в США состоялся исторический запуск первого в истории частного пассажирского космического корабля, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям "Союз" в доставке космонавтов на МКС.

Старт, за которым следило множество зрителей, приехавших в Центр управления полетами во Флориде, прошел по расписанию, глубокой ночью, когда в Москве было 10.49 утра.

За стартом нового пилотируемого корабля будущего с особым вниманием следили и в России. Это связано с тем, что с 2011 года Россия обладает монополией на доставку космонавтов на околоземную орбиту. США делегировали ей это право, когда была закрыта их программа Space Shuttle и они стали доставлять своих астронавтов на наших "Союзах".

Роскосмос берет за эти услуги с каждым годом все больше денег, которые неплохо помогают поддерживать российскую космическую отрасль. И эти постоянно растущие траты вызывают все большее раздражение в конгрессе США.

Лишь за последние три года США заплатили России за места для астронавтов $935 млн.

Стоимость одного места для американского астронавта на российском корабле составляет $82 млн. Поэтому появление в США доставщика-конкурента, да и еще с более вместительным кораблем, привлекает внимание в России и, в частности, не может быть незамеченным в самом Роскосмосе.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия проходит в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Эта миссия получила название Demo Mission-1 (DM-1).

Как сообщили в компании SpaceX, старт ракеты Falcon 9 прошел штатно, при этом первая ступень традиционно совершила мягкую посадку на баржу в Атлантическом океане. На борту помимо манекена летит 200 килограммов груза. На манекене Рипли закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.

"Наша цель - получить представление о том, что будут испытывать люди на "ее" месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными", - пояснили накануне в руководстве миссии.

Компанию SpaceX сразу же поздравил глава NASA Джим Брайденстайн. "Это великий день для Америки. Сегодняшний успешный пуск символизирует новую страницу в американских успехах, делая нас ближе с возобновлению запусков американских астронавтов с американской земли", - сказал он.

Ранее в Роскосмосе не исключили, что в будущем российские космонавты смогут летать на МКС на частных американских кораблях. "Возможно, что будут, но после того, как мы убедимся в безопасности этих кораблей", - сказал РИА "Новости" исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Однако пока решение на эту тему не принято, добавил он.

Свои поздравления компании Space X и NASA высказали в европейском космическом агентстве. Планируется, что запущенный корабль Crew Dragon вернется на Землю в пятницу.

Отдел "Наука"