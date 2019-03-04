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04.03.2019
ТАСС

Роскосмос поздравил NASA с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС

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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В госкорпорации поприветствовали развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выразили уверенность в развитии сотрудничества

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскосмос поздравил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с первой успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) в беспилотном режиме. Стыковка состоялась днем в воскресенье.

"Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной", - говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в воскресенье.

В Роскосмосе отметили, что приветствуют развитие взаимоотношений в области освоения космоса, и выразили уверенность в развитии сотрудничества.

Первый запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Операция по стыковке была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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