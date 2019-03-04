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04.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Списанные 10 лет назад американские F-117 заметили в небе над Сирией

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Самолеты-невидимки F-117 ("Ночной ястреб"), решение о списании которых было принято США в 2008 году, приняли участие в секретных воздушных ударах по Сирии в 2017 году, сообщает голландский авиационный журнал Scramble со ссылкой на источник.

Как сообщают журналисты Scramble в Facebook, первые сообщения об участии F-117 в операциях в Сирии были получены от надежного источника еще в 2017 году. В частности, не менее четырех F-117 были перекинуты на Ближний Восток, поскольку у американских ВВС возникла в них срочная необходимость.

Один из самолетов участвовал в специальной операции и удалился далеко от своей временной базы, которая, вероятно, находилась в Саудовской Аравии, ОАЭ или Катаре. По данным издания, самолеты совершили полет над Сирией и Ираком с бомбами малого диаметра.

F-117 "Ночной ястреб" совершил первый полет в 1981 году. Всего выпустили 64 самолета. Официально сообщалось, что последний полет F-117 "Стелс" состоялся в апреле 2008 года. Место F-117 в строю занял самолет F-22 Raptor, который также создан по технологии "Стелс".


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Ирак
Катар
Нидерланды
ОАЭ
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
F-117
F-22
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