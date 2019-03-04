"Огласим весь список": министр Венесуэлы посмеялся над США

Министр обороны Венесуэлы высмеял санкции США

Злая ирония стала оружием министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса - он сообщил, что США получат полный список высшего командного состава венесуэльских вооруженных сил. По его словам, это нужно, чтобы Вашингтону было легче вводить санкции и "бить по национальному суверенитету" Венесуэлы. Ранее минфин США ввел персональные санкции против шести генералов венесуэльской Нацгвардии.

Приказ передать в распоряжение министерства финансов США полный список офицеров и генералов Вооруженных сил Венесуэлы отдал министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Об этом венесуэльский военный написал в своем твиттере, передает ФАН.

"Я приказал передать минфину США полный список генералов , чтобы им легче было вводить санкции по квотам против революционеров-конституционалистов и нашего национального суверенитета", - заявил Лопес.

Управление по контролю над иностранными активами минфина США включило шесть человек в санкционный список. Под рестрикциями оказались командующий Национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас и Кристиан Моралес Самбрано, шеф полиции штата Тачира на границе с Колумбией.

Кроме того, в "черный список" попали генерал-майор Хесус Оливерос, генерал Альберто Вальдеррей, генерал Хосе Торрес и начальник тайной полиции Тачиры Хосе Рамирес. Их активы на территории США были заморожены, а американским гражданам запрещено вести с этими людьми какой-либо бизнес.

"Мы вводим санкции против сотрудников сил безопасности Мадуро в ответ на предосудительные акты насилия, трагическую гибель людей и возмутительный поджог продуктов питания и лекарств", - подчеркнул глава Минфина Стивен Мнучин.

По его словам, речь идет о поджоге грузовиков с гуманитарной помощью, которые не пропустили на территорию Венесуэлы 23 февраля.

В тот день ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с американской гумпомощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен. На пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прорвались на венесуэльскую часть сооружения.

По данным местных СМИ, на сторону оппозиции перешли около 10 военнослужащих из погранслужбы и Нацгвардии Венесуэлы. За день до этого самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ, в котором он на правах "главнокомандующего" приказывает вооруженным силам страны содействовать доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из США, а также открыть все закрытые границы. Действующий президент государства Николас Мадуро объявил о закрытии морской границы и границы с Бразилией, но при этом согласился принять гумпомощь от ЕС.

В ответ на "провокацию американцев" Мадуро также объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. После этого президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ответственность за насилие на границе лежит на действующих властях Венесуэлы.

Введение санкций против венесуэльских генералов - не единственный шаг США, направленный на ослабление правления Мадуро. Как сообщает НСН, 1 марта Госдеп отозвал американские визы у 49 человек, связанных с венесуэльским главой.

Лишенные виз граждане Венесуэлы, по мнению американского внешнеполитического ведомства, виновны в том числе в "нарушении прав человека, хищении богатств Венесуэлы и подрыве демократии".

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы уехали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо. Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан

Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны "группы Лима". Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Вскоре США ввели против Венесуэлы санкции, а президент США Дональд Трамп начал публично рассуждать о военном вторжении - такой вариант Вашингтон также рассматривает.

Впрочем, вскоре спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что нападать на Венесуэлу США пока не будут.

Иван Апулеев