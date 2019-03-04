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04.03.2019
Интерфакс-АВН

В Индии открыт завод по производству автоматов Калашникова

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Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Шугаев Дмитрий Евгеньевич.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Завод по изготовлению автоматов Калашникова в Индии начинает работу, запланирована постепенная полная локализация производства, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением. Проект предполагает создание свыше 700 тысяч автоматов с поэтапной полной локализацией производства", - заявил Д.Шугаев в воскресенье.

"Благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов самого известного в мире бренда стрелкового оружия в короткие сроки. Это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества", - отметил глава службы.

В феврале индийская газета The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве страны сообщила, что соглашение о совместном производстве 750 тыс. автоматов "Калашников" АК-203 оценивается в $1,7 млрд.

По сообщению издания Defence News, партия в 50 тыс. единиц АК-203 должна быть передана Индии сразу после подписания соглашения для удовлетворения срочной потребности ее армии в автоматах.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Шугаев Дмитрий
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