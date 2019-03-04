Американцы выберут новый фрегат

Американский флот готов сравнивать предложения по новому фрегату. Вчера, 2 марта, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что ВМС США опубликовали запрос о предоставлении предложений (Request for Proposal, RFP) в рамках проекта FFG(X).

"FFG (X) внесёт вклад в военно-морской флот, в котором нуждается нация, освобождая крупные корабли от повседневных обязанностей во время операций, не связанных с войной", — сообщается в документации RFP.

Перечень оборудования и вооружений для FFG(X). Источник изображения: usni.org

Новый фрегат будет нести не менее 32 ракетных пусковых установок Mark 41 для ракет Standard Missile 2 Block IIICs или RIM-162 Evolved SeaSparrow Missiles (ESSM), а также перспективных противолодочных ракет вертикального пуска. Кроме того, на корабле должно иметься место для установки от 8 до 16 крылатых противокорабельных ракет.

FFG(X) должен нести вертолёт MH-60R Seahawk и беспилотник MQ-8C Firescout. На корабле также планируется разместить боевой лазер мощностью 150 кВт (по крайней мере, в опубликованном RFP указано резервирование места для лазерной установки).

Управлять всем этим будет боевая система COMBATSS-21, основанная на базе Aegis. Кроме того, на перспективных фрегатах будут устанавливаться новейшие радиолокаторы и сонары, а также системы радиоэлектронной борьбы.