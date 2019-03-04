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04.03.2019
РИА Новости

"Настоящий убийца": американские СМИ оценили российский автомат ШАК-12

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Крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.
Источник изображения: © Фото : Госкорпорация "Ростех"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.

Как отмечает издание, калибр боеприпасов — 12,7 миллиметра – делает ШАК-12 идеальным оружием для антитеррористических операций в городских условиях и в ближнем бою.

По мнению автора статьи, точный выстрел из обычного патрона не всегда приводит к нейтрализации цели, поскольку адреналин способен купировать воздействие огнестрельного ранения на организм. В результате у злоумышленника появляется дополнительная возможность, которая становится фатальной – даже смертельно раненный террорист за это время успеет убить несколько заложников. Однако боеприпасы автомата ШАК-12 позволяют уничтожить цель еще при первом огневом контакте и избежать продолжительных перестрелок.

Для ШАК-12 разработано три типа патронов, что делает оружие тактически гибким, пишет СМИ. Эта вариативность позволяет поражать цели через препятствия – пробивать стены, укрытия, бронежилеты. Кроме того, отлитые с использованием алюминия пули легки и практически не дают рикошетов.

ШАК-12 — современный образец штурмового оружия ближнего боя для подразделений специального назначения. Его основная задача — быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие.

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Страны
Россия
США
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
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