Войти
04.03.2019
Российская газета

В британских подлодках расширят люки для толстых моряков

507
0
0
Astute
Британская АПЛ типа Astute.
Источник изображения: Will Haigh/wikimedia.org

Эпидемия ожирения докатилась до вооруженных сил Великобритании. На лето 2018 году в Сухопутных войсках королевства насчитывалось 8662 военнослужащих с избыточным весом, 4666 толстяков служат в Королевском флоте и 4247 - в ВВС. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений.

На слушаниях в британском парламенте лорд Маккол предложил увеличить размер пилотских кресел в самолетах, чтобы страдающие ожирением военные смогли продолжить службу в ВВС. Его коллега по партии Тори предложил с той же целью расширить люки в подводных лодках, пишет "Военно-промышленный курьер".

Ранее министр здравоохранения Великобритании баронесса Блэквуд признала, что страну охватила эпидемия ожирения и медики пока не создали механизм помощи этим людям.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Медицина
Похожие новости
03.08.2017
Отбор в отряд космонавтов закончат к 1 сентября
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
23.12.2013
Швеция покупает дополнительную партию вездеходов BvS10
05.12.2013
Пятое измерение войны
25.10.2013
Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета Россия-НАТО
21.09.2010
ВВС Великобритании в 2011 году получат первый самолет A330-200 MRTT
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:30
  • 2
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"