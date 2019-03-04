В британских подлодках расширят люки для толстых моряков

Эпидемия ожирения докатилась до вооруженных сил Великобритании. На лето 2018 году в Сухопутных войсках королевства насчитывалось 8662 военнослужащих с избыточным весом, 4666 толстяков служат в Королевском флоте и 4247 - в ВВС. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений.

На слушаниях в британском парламенте лорд Маккол предложил увеличить размер пилотских кресел в самолетах, чтобы страдающие ожирением военные смогли продолжить службу в ВВС. Его коллега по партии Тори предложил с той же целью расширить люки в подводных лодках, пишет "Военно-промышленный курьер".

Ранее министр здравоохранения Великобритании баронесса Блэквуд признала, что страну охватила эпидемия ожирения и медики пока не создали механизм помощи этим людям.

Антон Валагин