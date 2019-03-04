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04.03.2019
Российская газета

Настоящий убийца: в США оценили российский 12,7-мм автомат ШАК-12

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Источник изображения: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Американские СМИ впечатлил новый российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.

В публикации, посвященной этому оружию, The National Interest называет ШАК-12 "настоящим убийцей". Серьезный калибр 12,7-мм автомата предназначен в первую очередь для антитеррористических операций в городских условиях.

Как пишет издание, адреналин и некоторые вещества способны подавить воздействие огнестрельного ранения на организм при попадани обычной пули. В результате даже смертельно раненные террористы могут, например, успеть убить заложников.

12,7-миллиметровые боеприпасы ШАК-12 решают эту проблему, практически мгновенно нейтрализуя противника при огневом контакте с ним и позволяя избежать длительных перестрелок. Причем, высокое останавливающее действие является не единственным достоинством крупнокалиберного автомата. Он также способен поражать цели сквозь стены.

"ШАК-12 имеет эффективную дальность до 100 метров, довольно низкую для обычного военного использования, но достаточную для ведения ближнего боя. Учитывая предполагаемый сценарий эксплуатации ШАК-12, низкая эффективная дальность может рассматриваться как конструктивная особенность, поскольку она дополнительно сводит к минимуму сопутствующий ущерб гражданскому населению", - отмечает The National Interest.

При этом для ШАК-12 разработаны различные типы боеприпасов, повышающие тактическую универсальность оружия. Например, бронебойные патроны, отличающиеся "чрезвычайной силой торможения", пробивают бронежилеты и укрытия, а пули с использованием алюминия практически не дают рикошетов.

В публикации говорится, что крупнокалиберный автомат оказался довольно тяжелым. Он весит более пяти килограммов, в то время, как вес АК-12 составляет 3,3 килограмма. Зато благодаря короткоствольной конструкции ШАК-12 удобен для ближнего городского боя.

Издание предполагает, что это оружие будет использоваться в контртеррористических операциях. Кроме того, Россия продвигает ШАК-12 на экспорт. Разработчики считают, что иностранный спецназ "будет очень заинтересован в этом новом продукте".


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
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