В Индии предложили устроить морскую блокаду Пакистана

В индийском издании Swarajya Magazin вышел материал, в котором рассматривается потенциальная возможность устроить со стороны ВМС Индии морскую блокаду Пакистана. Автор отмечает, что пакистанские военно-морские силы обладают меньшими, нежели ВМС Индии, возможностями, а потому порты Пакистана индийскими боевыми кораблями теоретически "можно было бы заблокировать".

Источник изображения: Пресс-служба ВМС Индии

В статье, которая пронизана пафосом, говорится о том, что любая из стран, которая будет пытаться наносить ущерб Индии, "вскоре обнаружит, что её воинственность превращается в кладбище безрассудных амбиций".

Далее в материале отмечается, что сегодня индийские военно-морские силы мощны, и что только два флота в мире могли бы помешать Нью-Дели ввести морскую блокаду Пакистана. Этими флотами названы ВМФ России и ВМС США.

Из статьи:

Но оба этих государства являются дружественными для Индии, и у них нет разумных оснований для того, чтобы бороться с Индией в военном отношении. Таким образом, конфликт с любым из них в настоящее время немыслим.

При этом в Swarajya Magazin игнорируется военно-морская составляющая Китая, который, кстати, всё активнее развивает своё сотрудничество с Пакистаном, в том числе и по строительству портовой инфраструктуры в этой стране.

В материале говорится о том, что морская блокада Пакистана "позволила бы перекрыть ввоз морем углеводородов". При этом автор, имя которого Гопал Нарайанан, пишет, что ВВС Пакистана якобы уже столкнулись с нехваткой авиационного керосина, когда решили пойти на масштабный ответ в отношении Индии.

Из материала:

У Пакистана укоренилась стратегическая уязвимость от поставок нефти и нефтепродуктов по морю. Индия оставляет за собой право этой уязвимостью воспользоваться. Ведь Пакистан импортирует 85% требуемых объёмов углеводородов, и основные объёмы сырой нефти доставляются в Пакистан по морю танкерами.

В индийском издании говорится о том, что основной трафик нефти идёт из Кувейта.

Далее сообщается, что если бы Индия решила ввести морскую блокаду, то в Пакистане проявил бы себя настоящий энергетический коллапс, включая коллапс в секторе электроэнергетики, так как многие электростанции страны работают на мазуте.

В конце автор использует выражение:

Не стоило будить спящего медведя.

Под медведем в данном случае подразумевается Индия.