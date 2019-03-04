В США приняли на вооружение палубный истребитель F-35C

Командование ВМС США объявило о том, что палубный истребитель F-35C Lightning II получил статус начальной операционной готовности, то есть принят на вооружение. Произошло это после завершения испытаний на авианесущем корабле USS Carl Vinson. Истребитель получил сертификат безопасности полетов.

Об этом сообщает портал Flightglobal. Палубные истребители должны были получить статус начальной операционной готовности еще пять лет назад. Но этот процесс затянулся. Проблемы были и с сертификацией вооружения, и с разработкой программы обеспечения.

F-35C стал последним истребителем в семействе F-35, который приняли на вооружение. Его главная отличительная особенность - увеличенный на 2,4 метра размах крыла. Максимальная взлетная масса истребителя - 31,8 тонны.

Статус начальной операционной готовности предыдущие версии самолета - F-35B и F-35A получили в 2015 и 2016 году соответственно. Эти истребители уже полноценно используются в боевых и учебных миссиях.

Как пишет издание, представители командования США добавили, что F-35C также готов к боевым действиям, готов к бою и готов к победе.

Светлана Цыганкова