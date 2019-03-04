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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Лавров: ИГИЛ в Сирии уничтожена; для нейтрализации "спящих" ячеек бандформирований предстоит еще сделать многое

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Несмотря на полное уничтожение ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, говорить об окончательной победе над терроризмом в этой стране преждевременно, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских Воздушно-космических сил ситуация в Сирии "на земле" заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на "квазигосударственность", уничтожена", - сказал С.Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству "КУНА".

Тем не менее, по словам министра, "говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР преждевременно".

"Еще многое предстоит сделать для нейтрализации "спящих" ячеек радикальных бандформирований", - подчеркнул С.Лавров.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Россия
Сирия
Персоны
Лавров Сергей
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