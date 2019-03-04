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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

Американские корабли, подаренные Украине, не смогли до нее доплыть

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Источник изображения: vpk-news.ru

Какой-то злой рок преследует пару списанных военных катеров Island, которые США передали Украине.

Два несчастных катера никак уже полгода не могут пересечь океан и добраться до Украины, а судя по заявлению помощника госсекретаря США Джорджа Кента, сделанного на брифинге в Одессе, ВМС Украины будут ждать заокеанскую подачку еще около года.

По словам американского чиновника, катера "нужно подготовить" для того, чтобы их можно было транспортировать на Украину.

Однако, вся предыдущая эпопея с этими двумя несчастными Island как бы намекает, что и срок, озвученный представителем Госдепа, может быть совсем не крайним.

Если бы Украина год назад не пожадничала, и нашла 10 миллионов долларов на оплату транспортировки, то могло случиться так, что эти катера уже стояли бы у стенки причала в Керчи после участия в провокации в Керченском проливе.

В прошлом году, поняв, что от жадных туземцев ничего не дождешься, деньги на транспортировку выделили сами США и устроили по этому поводу в сентябре 2018 года торжественную передачу катеров Украине в Балтиморе, куда прикатили танкист-адмирал Воронченко и президент Порошенко. Но, катера так и не добрались до Украины.

Весьма вероятно, задержка с передачей катеров связана с тем, что американцы не желают два раза тратиться, и ждут результатов президентских выборов, чтобы в снова "подарить" катера Украине, но уже новому президенту, резюмирует Репортер.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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