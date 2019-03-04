На британских субмаринах расширят люки для страдающих ожирением моряков-подводников

Эпидемия ожирения докатилась до вооруженных сил Великобритании. На днях, во время дискуссии в британской Палате лордов, на это указал лорд Макколл.

Что предлагают в Палате лордов в связи с этим сделать: увеличить кресла для пилотов, страдающих избыточным весом и сохранить тем самым возможность служить в армии.

А его соратник по партии Тори предложил также увеличить диаметр люков субмарин, чтобы военнослужащие с лишним весом, смогли в них пролезть.

Ранее министр здравоохранения страны Баронесса Блэквуд признала, что Британию охватила эпидемия ожирения. И пока система здравоохранения не наладила механизм помощи таким людям.

К июлю 2018 года в армии Великобритании насчитывалось 8662 человека, страдающих ожирением, 4666 в Королевском флоте и 4274 в Королевских военно-воздушных силах - самые высокие показатели за всю историю наблюдений.