Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров

Австралийский институт стратегической политики (АИСП - ASPI) опубликовал спутниковые снимки, сообщающие о том, по каким местам на территории Пакистана индийская авиация нанесла удары. Напомним, что в индийских СМИ ранее сообщалось об уничтожении тренировочного лагеря боевиков группировки "Джейш-и-Мохаммад) Балакот. Если верить выкладкам австралийских экспертов, то на самом деле ракетно-бомбовые удары цели не достигли.

Источник изображения: ASPI, Фейсбук

На карте, представленной ASPI, жёлто-оранжевыми овалами отмечены точки, в которые угодили бомбы, сброшенные с самолётов индийских ВВС. Судя по этим данным, до указанных индийскими военными целей бомбы "не достали" как минимум 150 м.

На этом фоне министр природных ресурсов и климата Пакистана Малик Амин Аслам выступил с заявлением, в котором прослеживается изрядная доля иронии. По его словам, ВВС Индии решили "превратиться в экологических террористов".

Из заявления пакистанского министра:

Они своими ударами уничтожили несколько десятков деревьев в лесу.

Это заявление активно тиражирует китайская пресса, отмечая, что на данный момент нет подтверждений того, что в Балакоте есть тренировочная база террористов.

Напомним, что ранее в индийской прессе была опубликована информация о применении ВВС Индии израильских бомб SPICE-2000.

В Пакистане собрали фрагменты авиационных боеприпасов и подтвердили, что это действительно SPICE-2000. Отмечено, что именно эти бомбы оставили большие воронки в лесистой местности в районе Джаба.