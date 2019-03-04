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04.03.2019
Военное обозрение

В Киеве придумали способ возвращения Донбасса с помощью России

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Украине удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса, если Москва станет гарантом соглашений, которые могут быть подписаны в будущем, заявил в эфире канала 112 Украина кандидат в президенты, депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Источник изображения: https://twitter.com/oppositionbloc

В частности, для достижения конкретных соглашений Бойко предложил вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

История не знает других способов невоенного урегулирования конфликтов, кроме как переговоров между конфликтующими сторонами. Поэтому нужны официальные директивы и делегация, а также разработка предложений в ходе переговоров с противоположной стороной

– сказал политик.

Бойко отметил, что на настоящий момент он видит следующие компромиссы: гарантии со стороны РФ по выполнению соглашений, которые будут достигнуты в перспективе; особый статус Донбасса на несколько лет; закон об амнистии для тех, кто не убивал и не совершал преступлений.

Согласно же действующему сегодня закону о реинтеграции Донбасса, под уголовную ответственность может подпасть "любой учитель или врач". По словам депутата, этого нельзя допускать, нужно послать этим людям сигнал, что они по-прежнему являются гражданами Украины и что их ждут дома.

В свою очередь кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах вернет украинцам сбережения, имевшиеся у них в "Сбербанке" СССР. Причем возвращаемые суммы будут проиндексированы. Она напомнила, что во времена ее премьерства люди начали получать деньги, но затем власти "всё это закрыли". Она также пообещала выплаты за рождение детей: 50 тыс. грн. за первенца, 100 тыс. грн. – за второго ребенка и 150 тыс. – за третьего.

А Владимир Зеленский заявил, что став президентом, прислушается к мнению народа о том, кто должен занять должности премьер-министра Украины, генпрокурора, главы СБУ и министра обороны.

Сам президент Порошенко пообещал начать борьбу с бедностью путем индексации пенсий и монетизации субсидий.

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Страны
Россия
Украина
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