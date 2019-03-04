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04.03.2019
Известия.ru

Маск поблагодарил Трампа после запуска Crew Dragon к МКС

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

Глава американской компании SpaceX Илон Маск выразил признательность президенту США Дональду Трампу после первого запуска американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

Он ответил таким образом на реплику американского лидера, который в Twitter поздравил SpaceX с успехом. Также Маск поблагодарил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Спасибо вам от лица SpaceX. И также спасибо NASA, без которого этого не произошло бы", — написал Маск в Twitter.

Директор NASA Джим Брайденстайн пояснил, что Белый дом обеспечил достаточное финансирование управления, что позволяет ему "продвигаться вперед".

"Сегодня — МКС. Завтра — Луна!" — сообщил он в Twitter.

Корабль Crew Dragon (Dragon 2) в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Ожидается, что 3 марта корабль состыкуется с МКС и доставит 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, Маск выразил озабоченность процессом стыковки, так как такая операция ни разу не проводилась. Свои опасения высказывали и в "Роскосмосе".

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.

 

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Страны
США
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NASA
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Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
Falcon РН
МКС
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