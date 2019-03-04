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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Армия-2019" покажет новейшую машину РХБ разведки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Все желающие смогут увидеть новейшую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 в рамках экспозиции "Армия России - завтра" на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Использование указанной машины существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, точность прогнозов.

Во время форума войска РХБ защиты продемонстрируют более 70 образцов военной техники. Среди них тяжелая огнеметная система "Солнцепек", мобильные подвижные лаборатории, машина ТДА-3 для постановки дымовых завес, универсальная станция обработки УССО для дегазации и дезинфекции крупных объектов и личных вещей и оружия.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Проекты
АРМИ-20XX
ЯО
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