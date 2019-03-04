В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"

В американских СМИ прокомментировали информацию о том, что государственные испытания российского танка Т-90М ("Прорыв-3") могут быть завершены до конца текущего года. В средствах массовой информации США указано на то, что российские разработчики создают танк с учётом многих нюансов, связанных с такими боевыми действиями, которые велись и ведутся на территории Сирийской Арабской Республики.

На фото Т-90С, одна из предшествующих Т-90М версий Источник изображения: Минобороны РФ

Отмечается, что Т-90М получает возможность осуществления стрельбы с использованием снаряда 3ВОФ128, получившего название "Тельник". В англоязычном варианте название этого снаряда выглядит следующим образом: "Tel'nik" и именно в таком виде используется в западной прессе.

В материалах рассказывается о том, что снаряд имеет ряд возможностей по вариантам поражения цели: разрыв на подлёте к цели, разрыв непосредственно над целью с её поражением разлетающимися в виде конусовидного тела осколками, также – несколько вариантов ударных разрывов наземного характера, включая вариант с проникающим фугасным действием.

Из-за способности поражать цель направленным пучком (конусом) осколков снаряд нередко называют "осколочно-пучковым".

Американский портал "Джейн’с" пишет о том, что взрыв на траектории над целью и на подлёте к цели стал одним из требований к разработчикам боеприпасов – для эффективного поражения живой силы противника, находящегося в определённого рода укрытиях.

Отмечено, что танк Т-90М оснащается 125-мм пушкой 2А46М-5, не претерпевшей каких-либо особых изменений в сравнении с предыдущими версиями ОБТ, однако новые боеприпасы существенным образом расширяют боевые возможности танка. В то же время отмечается конструкция танковой пушки, способная компенсировать отклонения ствола от прицельной позиции после осуществления выстрела. Обращается внимание на то, что таким образом в итоге повышается эффективность стрельбы теми или иными видами боеприпасов.