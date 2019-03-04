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04.03.2019
Военное обозрение

Сеул и Вашингтон прекращают совместные учения на Корейском полуострове

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Южнокорейские СМИ пишут о том, что Сеул и Вашингтон приняли решение о прекращении совместных военных учений на Корейском полуострове и в его морской акватории. Речь идёт о совместных американо-южнокорейских маневрах Key Resolve и Foal Eagle. Заявлено, что такое решение связано с желанием Республики Корея и США ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Источник изображения: Пресс-служба армии США

В прессе Южной Кореи говорится, что согласование по поводу отказа от совместных учений войск Республики Корея и Соединённых Штатов состоялось в ходе телефонного разговора между лидерами военных ведомств двух стран – Чон Гён Ду и Патриком Шанаханом.

Изначально СМИ сообщали о решении двух стран сократить масштабы совместных военных учений.

На этом фоне стало известно о том, что послужило главной проблемой в ходе переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое.

Британская газета Sunday Times утверждает, что у США есть данные о работе секретного завода по обогащению урана. Этот завод расположен, как заявлено, неподалёку от Пхеньяна. Британские репортёры утверждают, что информацию о существовании такого предприятия на территории КНДР рассказал бывший сотрудник северокорейского посольства в Лондоне. Названо его имя: Тхэ Ён Хо. Некоторое время назад он получил политическое убежище в Сеуле.

СМИ Британии заявляет, что именно после требования со стороны Трампа закрыть этот завод Ким Чен Ын и отказался от дальнейших переговоров, после чего президент США и отбыл из Ханоя досрочно.

В том же СМИ заявлено, что американские специалисты из Института международных исследований Миддлбери (Калифорния) знали о существовании секретного северокорейского объекта по обогащению урана, проведя "анализ снимков, сделанных со спутника".

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Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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