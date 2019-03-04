Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО

Михаил Левшунов, заместитель гендиректора ЦНИИТочмаш, рассказал об особенностях новейшей самоходки ОПК РФ "Лотос". Эта бронетехника изначально разрабатывалась для боевых задач ВДВ, соответственно, её конструктив позволяет экипажу при десанте с самолета находиться внутри машины. Вдобавок "Лотос" — первая модель, сконструированная по принципу "золотого сечения". Помимо прочего, в этом самоходном артиллерийском орудии (далее САО) заложена возможность при стрельбе использовать и мины из арсенала армий стран НАТО.

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Изначально инженеры-конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в состав "Ростеха") работали над проектом новой самоходки "Зауралец-Д". Позднее стало известно, что в рамках того же проекта "Зауралец-Д" был заменен на усовершенствованный "Лотос".

Основной причиной такой рокировки со стороны Минобороны РФ стала огневая мощь "Лотоса": у него артиллерийское орудие последнего поколения, которое поражает цели на большем расстояние, чем у предшественника "Зауральца-Д". Помимо этого, в арсенале "Лотоса" новейшие снаряды и мины для ведения прицельного огня высокой точности. Вдобавок САО умеет стрелять и боеприпасами армий Североатлантического альянса, что тоже существенно в условиях реальной войны с вышеупомянутым военным блоком.

Предполагается, что самоходка "Лотос" станет одной из самых перспективных разработок для российских десантников. Эта бронемашина выводит силы ВДВ РФ на новый уровень по маневренности и огневой силе. На базе ЦНИИТочмаша уже собрана первая тестовая модель САО. "Лотос" по праву можно считать неординарным конструкторским решением, при создании которого использовались самые передовые идеи отечественной и мировой артиллерии и танкостроения. "Лотос" практически идеален с точки зрения эргономики, проходимости, живучести и боекомплекта.

Помимо отменных боевых качеств новейшей самоходки ВДВ, она уникальна и с позиции военного дизайна, который сейчас особо активно развивается на предприятиях "Ростеха". Впервые в истории ОПК в создании "Лотоса" использовали принцип "золотого сечения". Сконструированная по этому принципу техника получается с отличными пропорциями, сочетающими в себе внушительный фас и благородный силуэт в профиль. Возможно, после испытаний общий вид "Лотоса" претерпит некоторые изменения. Также есть планы по усовершенствованию колесной базы машины.

В планах Минобороны России приступить к тестовым испытаниям САО "Лотос" уже в этом году. Если они дадут положительный результат, после соответствующей технической доводки бронемашины планируется перейти к её госиспытаниям.