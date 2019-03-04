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04.03.2019
Военное обозрение

Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО

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Михаил Левшунов, заместитель гендиректора ЦНИИТочмаш, рассказал об особенностях новейшей самоходки ОПК РФ "Лотос". Эта бронетехника изначально разрабатывалась для боевых задач ВДВ, соответственно, её конструктив позволяет экипажу при десанте с самолета находиться внутри машины. Вдобавок "Лотос" — первая модель, сконструированная по принципу "золотого сечения". Помимо прочего, в этом самоходном артиллерийском орудии (далее САО) заложена возможность при стрельбе использовать и мины из арсенала армий стран НАТО.

Источник изображения: rostec.ru

Изначально инженеры-конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в состав "Ростеха") работали над проектом новой самоходки "Зауралец-Д". Позднее стало известно, что в рамках того же проекта "Зауралец-Д" был заменен на усовершенствованный "Лотос".

Основной причиной такой рокировки со стороны Минобороны РФ стала огневая мощь "Лотоса": у него артиллерийское орудие последнего поколения, которое поражает цели на большем расстояние, чем у предшественника "Зауральца-Д". Помимо этого, в арсенале "Лотоса" новейшие снаряды и мины для ведения прицельного огня высокой точности. Вдобавок САО умеет стрелять и боеприпасами армий Североатлантического альянса, что тоже существенно в условиях реальной войны с вышеупомянутым военным блоком.

Предполагается, что самоходка "Лотос" станет одной из самых перспективных разработок для российских десантников. Эта бронемашина выводит силы ВДВ РФ на новый уровень по маневренности и огневой силе. На базе ЦНИИТочмаша уже собрана первая тестовая модель САО. "Лотос" по праву можно считать неординарным конструкторским решением, при создании которого использовались самые передовые идеи отечественной и мировой артиллерии и танкостроения. "Лотос" практически идеален с точки зрения эргономики, проходимости, живучести и боекомплекта.

Помимо отменных боевых качеств новейшей самоходки ВДВ, она уникальна и с позиции военного дизайна, который сейчас особо активно развивается на предприятиях "Ростеха". Впервые в истории ОПК в создании "Лотоса" использовали принцип "золотого сечения". Сконструированная по этому принципу техника получается с отличными пропорциями, сочетающими в себе внушительный фас и благородный силуэт в профиль. Возможно, после испытаний общий вид "Лотоса" претерпит некоторые изменения. Также есть планы по усовершенствованию колесной базы машины.

В планах Минобороны России приступить к тестовым испытаниям САО "Лотос" уже в этом году. Если они дадут положительный результат, после соответствующей технической доводки бронемашины планируется перейти к её госиспытаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФАС
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
04.03.2019 13:32
Цитата, q
Впервые в истории ОПК в создании "Лотоса" использовали принцип "золотого сечения".
Противник, по задумке афторов, должен испытать летальный эстетический катарсис?!
Интересно, как на практике применялся этот принцип?  Может быть дуло укоротили-удлинили исходя из ширины гусеницы? Или как-то иначе?
Не, ну конечно, хорошее оружие должно быть красиво. И оно красиво. Тут спору нет. Тот же АК, например. Или Т-34.  Не понятно как Калашников и Кошкин обошлись без Леонардо. Может даже, не обошлись, просто ума хватало не пиариться таким дешевым образом? Но сейчас другое время. Сейчас нужно уметь успеть прокричать о себе и "своих" успехах. Пока не перевели эфф. менеджера на другое место работы. Нормально.
+1
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