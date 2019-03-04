Войти
04.03.2019
Военное обозрение

В ВВС США обнаружены проблемы с F-22

530
0
+2

Счетная палата США провела проверку в ВВС США, которая выявила проблемы с истребителями F-22 Raptor из-за плохой организации службы.

Источник изображения: Getty Images

Первые трудности с F-22 начались в процессе их обслуживания. Система этих истребителей сложнее, чем у большинства представленных в американских вооруженных силах самолетов. Специалистов по ремонту такого высокого класса не хватает, и истребители подолгу простаивают.

Помимо этого, эскадрильи F-22 регулярно принимают участие в зарубежных миссиях. В результате на территории Штатов никогда нет достаточного числа готовых к вылету "Рапторов" - пилоты не могут ни выполнять боевые задачи, ни тренироваться.

Обычно истребительное крыло в ВВС США состоит из 3 эскадрилий по 24 самолетов в каждой. Крыло F-22 состоит из одной или двух эскадрилий, в каждой из которых от 18 до 21 истребителя.

В случае с зарубежными миссиями ВВС практикуют разделение эскадрилий на небольшие подразделения, называемые Unit Type Codes (UTC). Размеры подразделений F-22 могут отличаться: в состав одного из UTC входят 6 из 21 самолетов эскадрильи, почти 50% вспомогательной техники, 40% технического персонала и 60% обслуживающего персонала. Оставшиеся в эскадрильи истребители просто некому обслуживать.

В какой-то степени это помогает выполнять инициативу ВВС по переходу к новому типу размещения за рубежом – дислоцировать большое количество небольших групп истребителей в разных локациях, а не концентрировать нескольких крупных группировок на авиабазах, которые становятся более уязвимыми. Но в случае с нынешней организационной структурой F-22 это работает не очень успешно.

Очевидно, что нехватка истребителей сказалась на тренировочном процессе пилотов.

"Анализ, проведенный в 2016 году, показал, что пилоты в составе эскадрильи F-22 с 21 самолетами должны тренироваться 270 дней в году, находясь на домашней авиабазе, чтобы поддерживать свои навыки на необходимом уровне", - отмечает Счетная палата.

"Однако зачастую пилоты не могут этого сделать, поскольку на базах не хватает истребителей F-22. Например, одна из эскадрилий не могла выполнять учебные мероприятия четыре года подряд".

Несмотря на то, что теоретически отработать тренировочные часы налета можно и на других самолетах, пилотам все равно не хватает времени на тренировки, поскольку они часто заняты на суточных дежурствах.

На Аляске и Гавайских островах пилоты F-22 задействованы в суточных дежурствах из-за нехватки личного состава. Разумеется, находясь в наряде, они не могут уйти тренироваться.

Счетная палата признает, что значительное количество "Рапторов" длительное время находятся в состоянии ремонта. Стелс-покрытие на F-22 необходимо обновлять каждые 8-10 лет, однако сейчас на большинстве истребителей их "кожа" изнашивается раньше, потому что на авиабазах нет достаточного количества ангаров с системой климат-контроля, а перепады температур и влажности плохо влияют на характеристики самолетов.

По материалам Телеграм-канала

"Брюссельский стукач"

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.04.2017
В Эстонию прибыла пара истребителей-"невидимок" F-35А
19.12.2016
F-22 прилетят в Австралию
23.09.2016
Грозный российский истребитель Су-35 против американских F-35, F-15 и F-16: кто победит? (The National Interest, США)
25.02.2014
Угроза пятому поколению
21.10.2008
"Залетный" истребитель. Почему так часто стали падать МиГи?
17.12.2007
Первое авиакрыло истребителей-невидимок готово к боевым действиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху
  • 04.03 14:10
  • 1
Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста