В ВВС США обнаружены проблемы с F-22

Счетная палата США провела проверку в ВВС США, которая выявила проблемы с истребителями F-22 Raptor из-за плохой организации службы.

Источник изображения: Getty Images

Первые трудности с F-22 начались в процессе их обслуживания. Система этих истребителей сложнее, чем у большинства представленных в американских вооруженных силах самолетов. Специалистов по ремонту такого высокого класса не хватает, и истребители подолгу простаивают.

Помимо этого, эскадрильи F-22 регулярно принимают участие в зарубежных миссиях. В результате на территории Штатов никогда нет достаточного числа готовых к вылету "Рапторов" - пилоты не могут ни выполнять боевые задачи, ни тренироваться.

Обычно истребительное крыло в ВВС США состоит из 3 эскадрилий по 24 самолетов в каждой. Крыло F-22 состоит из одной или двух эскадрилий, в каждой из которых от 18 до 21 истребителя.

В случае с зарубежными миссиями ВВС практикуют разделение эскадрилий на небольшие подразделения, называемые Unit Type Codes (UTC). Размеры подразделений F-22 могут отличаться: в состав одного из UTC входят 6 из 21 самолетов эскадрильи, почти 50% вспомогательной техники, 40% технического персонала и 60% обслуживающего персонала. Оставшиеся в эскадрильи истребители просто некому обслуживать.

В какой-то степени это помогает выполнять инициативу ВВС по переходу к новому типу размещения за рубежом – дислоцировать большое количество небольших групп истребителей в разных локациях, а не концентрировать нескольких крупных группировок на авиабазах, которые становятся более уязвимыми. Но в случае с нынешней организационной структурой F-22 это работает не очень успешно.

Очевидно, что нехватка истребителей сказалась на тренировочном процессе пилотов.

"Анализ, проведенный в 2016 году, показал, что пилоты в составе эскадрильи F-22 с 21 самолетами должны тренироваться 270 дней в году, находясь на домашней авиабазе, чтобы поддерживать свои навыки на необходимом уровне", - отмечает Счетная палата.

"Однако зачастую пилоты не могут этого сделать, поскольку на базах не хватает истребителей F-22. Например, одна из эскадрилий не могла выполнять учебные мероприятия четыре года подряд".

Несмотря на то, что теоретически отработать тренировочные часы налета можно и на других самолетах, пилотам все равно не хватает времени на тренировки, поскольку они часто заняты на суточных дежурствах.

На Аляске и Гавайских островах пилоты F-22 задействованы в суточных дежурствах из-за нехватки личного состава. Разумеется, находясь в наряде, они не могут уйти тренироваться.

Счетная палата признает, что значительное количество "Рапторов" длительное время находятся в состоянии ремонта. Стелс-покрытие на F-22 необходимо обновлять каждые 8-10 лет, однако сейчас на большинстве истребителей их "кожа" изнашивается раньше, потому что на авиабазах нет достаточного количества ангаров с системой климат-контроля, а перепады температур и влажности плохо влияют на характеристики самолетов.

По материалам Телеграм-канала

"Брюссельский стукач"