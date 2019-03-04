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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил американскую компанию SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2 к МКС.

"НАСА опять у руля. Великолепная работа и успех. Поздравляю SpaceX и всех-всех!" - написал президент в своем твиттере.

SpaceX в субботу запустила космический корабль в МКС, который должен достичь станции в воскресенье. Полет проходит в беспилотном режиме.

Владелец SpaceX Илон Маск поблагодарил президента за поздравление, отметив при этом роль НАСА в успешном проведении эксперимента.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
МКС
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