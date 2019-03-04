Байконур усовершенствуют после нештатной ситуации с "Союзом"

Место заправки ракет "Союз" на космодроме Байконур оборудуют камерами после того, как при запуске спутника Egyptsat-A чуть не произошла нештатная ситуация.

21 февраля с Байконура при помощи российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" был успешно запущен египетский спутник Egyptsat-A. Позднее источники в ракетно-космической области сообщили, что в третьей ступени ракеты преждевременно закончился окислитель из-за его недолива. Однако не исключалось, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных.

Как пишет "РИА Новости", после случившегося в "Роскосмосе" пообещали оборудовать "все необходимые места" видеокамерами место заправки третьей ступени ракет "Союз".

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Это первый российский космический запуск в 2019 году. Всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, на этот год планируется 45 космических запусков.