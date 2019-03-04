Войти
04.03.2019
Известия.ru

Байконур усовершенствуют после нештатной ситуации с "Союзом"

605
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Место заправки ракет "Союз" на космодроме Байконур оборудуют камерами после того, как при запуске спутника Egyptsat-A чуть не произошла нештатная ситуация.

21 февраля с Байконура при помощи российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" был успешно запущен египетский спутник Egyptsat-A. Позднее источники в ракетно-космической области сообщили, что в третьей ступени ракеты преждевременно закончился окислитель из-за его недолива. Однако не исключалось, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных.

Как пишет "РИА Новости", после случившегося в "Роскосмосе" пообещали оборудовать "все необходимые места" видеокамерами место заправки третьей ступени ракет "Союз".

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Это первый российский космический запуск в 2019 году. Всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, на этот год планируется 45 космических запусков.

 

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
26.02.2019
Пожалели кислород: как запускали египетский спутник
25.02.2019
Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Egyptsat-A нет
25.02.2019
Рогозин понадеялся на осуществление космических пусков по графику
25.02.2019
Рогозин опроверг создание комиссии по итогам запуска "Союз-2.1б"
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху