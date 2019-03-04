Боевой модуль Desert Spider с 57-мм пушкой С-60

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F, Foss "IGG, Valhalla Turrets team to develop 57 mm Desert Spider" , эмиратская (ОАЭ) группа International Golden Group (IGG) в партнерстве с небезызвестной словенской компанией Valhalla Turrets разработала многоцелевой дистанционно управляемый боевой модуль Desert Spider, основным вооружением которого является старая советская 57-мм автоматическая зенитная пушка С-60. В настоящее время ведутся испытания опытного образца Desert Spider.

Представленный эмиратской группа International Golden Group (IGG) и словенской компанией Valhalla Turrets дистанционно управляемый боевой модуль Desert Spider в варианте стационарной (возимой) установки, оснащенный 57-мм автоматической пушкой С-60 и спаренным 14,5-мм пулеметом КПВ (с) Valhalla Turrets / Jane's

Согласно публикации, боевой модуль Desert Spider разработан прежде всего в варианте стационарной (возимой) установки, предназначяенной для наземной и противовоздушной обороны важных объектов. Установка имеет боевую массу 5 тонн и устанавливается на четырех выдвижных опорах. Основным вооружением модуля является старая советская 57-мм автоматическая зенитная пушка С-60, система питания которой переделана с обойменной на непрерывную цепную механическую. Боекомплект включает 92 выстрела, заявлено использование стандартных для С-60 выстрелов БР-281 (бронебойно-трассирующий) и ОР-281 (осколочно-трассирующий). Эффективная дальность стрельбы до 6000 м, практическая скорострельность 120 выстр/мин.

С пушкой в боевом модуле спарен 14,5-мм пулемет КПВ с боекомплектом 300 патронов. На бортах модуля крепятся две шестизарядные пусковые установки 70-мм неуправляемых авиационных ракет, которые могут также использоваться для стрельбы 70-мм корректируемыми ракетами.

Модуль выполнен из стальной брони с заявленным уровнем защиты STANAG 4569 Level 3. Установка имеет собственный встроенный источник электропитания напряжением 24 В, которого хватает на срок до 14 дней, хотя может быть подключена также к внешнему источнику

Модуль оснащен двухканальной дублированной (для командира и оператора вооружения) системой управления огнем, включая вращающийся на 360 град стабилизированный командирский панорамный прицел, включающий оптический, телевизионный и ночной тепловизионный канал и лазерный дальномер. Наводчик использует встроенный прибор с аналогичными возможностями. Управление и наведение осуществляются дистанционно с удаленной станции управления. На панорамном прицеле установлена также небольшая РЛС неуказанного разработчика для обнаружения наземных и воздушных целей (заявляемая дальность от 10-20 км).

Valhalla Turrets ведет разработку также варианта Desert Spider для установки на боевые бронированные машины, именуемый RCWS Viper и опытный образец которого, как заявляется, будет представлен в течении 12 месяцев. В этом варианте вес боевого модуля будет уменьшен до 3850 кг. Вместо 14,5-мм пулемета КПВ будет устанавливаться спаренный с пушкой 12,7-мм пулемет, а вместо пусковых установок 70-мм ракет - две или четыре пусковые установки ПТУР. Видимо, будет осутствовать и РЛС.

Со стороны bmpd заметим, что хотя словенская компания Valhalla Turrets в последние несколько лет весьма активно рекламирует разнообразные боевые модули собственной разработки, однако до настоящего времени не известно ни об одном практическом серийном применени ее систем где бы то ни было. Боевой модуль с 57-мм пушкой С-60 и спаренным 14,5-мм пулеметом КПВ уже представлялся Valhalla Turrets в 2017 году под обозначением Hildgard 57 MRGS, но только в виде картинок и рекламных материалов. Hildgard 57 MRGS при заявленной массе 3900 кг был выполнен по схеме с вынесенной установкой 57-мм пушки и имел боекомплект всего 33 выстрела.