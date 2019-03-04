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04.03.2019
bmpd.livejournal.com

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России о новой стратегии США

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Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 2 марта 2019 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошла военно-научная конференция, посвященная развитию военной стратегии в современных условиях. С докладом об основных направлениях развития военной стратегии выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

(с) Министерство обороны России

Информационное агентство ТАСС дает такое краткое изложение выступления на конференции генерала армии Валерия Герасимова:

Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", суть которой заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием (ВТО) по наиболее важным объектам. Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", - добавил начальник Генштаба.

Начальник Генштаба подчеркнул, что США вместо с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики. "Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение". Он также отметил, что США используют технологии "цветных революций" и так называемой мягкой силы. Герасимов указал, что целью подобных действий является устранение государственности неугодных им стран, смена законно избранных органов государственной власти, а также подрыв сунивернитета.

Он указал, что такое происходило в Ираке, Ливии, а также на Украине. По словам начальника Генштаба, подобные действия наблюдаются сейчас и в Венесуэле.

Сообщается что полную версию выступления начальника Генерального штаба ВС РФ иожно будет прочитать в ближайшем выпуске газеты "Красная звезда".

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Страны
Венесуэла
Ирак
Ливия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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