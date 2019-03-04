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04.03.2019
ТАСС

Минобороны РФ: США отказались пропустить колонны, направленные за беженцами в Сирии

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Лагерь беженцев "Эр-Рукбан"
Лагерь беженцев "Эр-Рукбан".
Источник изображения: © AP Photo/ Raad Adayleh

Ранее сообщалось, что к пункту пропуска в селении Джлеб были направлены колонны автобусов, чтобы обеспечить вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам постоянного проживания

ТАСС, 2 марта. Соединенные Штаты отказались пропустить сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами из лагеря "Эр-Рукбан", в зону Эт-Танф. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

"Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в пятницу к пункту пропуска в селении Джлеб были направлены колонны автобусов, чтобы обеспечить вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, а также в пригороды Дамаска, Хомса и Алеппо.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько жителей лагеря умерли из-за тяжелых условий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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