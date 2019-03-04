Войти
04.03.2019
ТАСС

Академия ВКО начнет готовить специалистов по противодействию космическим средствам

579
0
0
Тверская академия ВКО им. Жукова
Тверская академия ВКО им. Жукова.
Источник изображения: tverigrad.ru

Замначальника учебного заведения не уточнил, каким средствам будут противодействовать офицеры в рамках новой специальности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военная академия воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова с сентября этого года начнет готовить офицеров по новой специальности "противодействие космическим средствам". Об этом сообщил в субботу заместитель начальника учебного заведения Игорь Чуркин.

"С сентября текущего года начинаем подготовку слушателей, офицеров по новой специальности - "управление воинскими частями и соединениями по противодействию космическим средствам". Это сейчас актуально", - сказал Чуркин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он не уточнил, каким средствам будут противодействовать офицеры в рамках новой специальности. "Эта тема пока закрытая", - отметил генерал.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
01.06.2017
Сто тысяч флэшек для курсантов: Минобороны перешло на электронные учебники
15.03.2016
Усовершенствованный самолёт М-55 готовится к научной экспедиции 2016 года
29.02.2016
В комсомольском филиале «Сухого» пройдет VII слет молодых машиностроителей России
08.08.2014
«Калашников» уменьшил количество увольняемых сотрудников
08.05.2013
Китаю бессмысленно покупать Су-35К без его арсенала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху