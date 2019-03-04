Индия запускает совместное с Россией производство автоматов Калашникова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье, 3 марта, даст старт началу совместного с Россией производства автоматов Калашникова. Производство будет открыто в городе Корва на оружейной фабрике Korwa Ordnance Factory в индийском штате Уттар-Прадеш.

О том, что производство автоматов Калашникова в Индии может быть налажено в 2019 году, в середине декабря сообщал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По информации СМИ, речь идёт об автомате АК-203. Это оружие заменит винтовки индийского производства INSAS, которые вызывают нарекания у местных военных.

Планируется, что новые автоматы Калашникова будут применяться индийскими армейскими частями, а в перспективе АК-203 поступят на вооружение различных военизированных формирований страны.