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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

Индия запускает совместное с Россией производство автоматов Калашникова

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье, 3 марта, даст старт началу совместного с Россией производства автоматов Калашникова. Производство будет открыто в городе Корва на оружейной фабрике Korwa Ordnance Factory в индийском штате Уттар-Прадеш.

О том, что производство автоматов Калашникова в Индии может быть налажено в 2019 году, в середине декабря сообщал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По информации СМИ, речь идёт об автомате АК-203. Это оружие заменит винтовки индийского производства INSAS, которые вызывают нарекания у местных военных.

Планируется, что новые автоматы Калашникова будут применяться индийскими армейскими частями, а в перспективе АК-203 поступят на вооружение различных военизированных формирований страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
INSAS
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