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04.03.2019
ТАСС

Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

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Источник изображения: © EPA-EFE/NASA/Joel Kowsky

Ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.


Ракета-носитель Falcon-9 стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка с МКС намечена на 03:30 утра по времени восточного побережья США (11:30 мск) 3 марта. На борту находятся около 200 кг груза и манекен в скафандре.

По мнению вице-президента США Майкла Пенса, запуск приблизил США к возобновлению собственных пилотируемых полетов.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года.


 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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