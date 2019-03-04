Зонд InSight впервые пробурил грунт Марса

Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт Марса. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR) 1 марта.

Зонд провел операцию 28 февраля. За четыре часа он совершил 4 тыс. ударов и углубился на 18–50 см. Предположительно буровая установка наткнулась на камень, наклонилась на 15 градусов и либо сдвинула его, либо больше с ним не сталкивалась.

Сейчас InSight проходит период охлаждения, после которого зонд начнет второй четырехчасовой этап работы. Целью бурения является глубина 3–5 м. Это позволит проложить кабель с 14 температурными датчиками для измерения теплового потока из недр Марса.

Зонд NASA Mars InSight был запущен в мае 2018 года, а в ноябре приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.