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04.03.2019
Известия.ru

Зонд InSight впервые пробурил грунт Марса

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Источник изображения: Фото: flickr.com/DLR German Aerospace Center

Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт Марса. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR) 1 марта.

Зонд провел операцию 28 февраля. За четыре часа он совершил 4 тыс. ударов и углубился на 18–50 см. Предположительно буровая установка наткнулась на камень, наклонилась на 15 градусов и либо сдвинула его, либо больше с ним не сталкивалась.

Сейчас InSight проходит период охлаждения, после которого зонд начнет второй четырехчасовой этап работы. Целью бурения является глубина 3–5 м. Это позволит проложить кабель с 14 температурными датчиками для измерения теплового потока из недр Марса.

Зонд NASA Mars InSight был запущен в мае 2018 года, а в ноябре приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.

 

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Страны
Германия
Компании
NASA
Проекты
Марс
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