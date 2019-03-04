Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению собственных пилотируемых полетов

Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Запуск в беспилотном режиме нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) приблизил Соединенные Штаты к возобновлению собственных пилотируемых полетов в космос. Такое мнение высказал в субботу вице-президент США Майкл Пенс на своей странице в Twitter.

"Под руководством президента мы снова лидируем в космосе. Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним успешным запуском корабля Crew Dragon - он приближает нас на один шаг к тому, чтобы отправлять американских астронавтов в космос с американской территории и на американских ракетах", - написал он.

Первый запуск нового корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. В сентябре того же года между NASA и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС, а в ноябре и декабре 2015 года были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС.