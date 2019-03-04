Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста

В словацком городе Кошице прошел саммит стран "Бухарестской девятки", по итогам которого была принята декларация, заявляющая об угрозе со стороны России. Об этом сообщает агентство Actmedia.

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В итоговой декларации отмечается опасность Крымского моста, который якобы используется Россией "для решения своих геополитических целей". Так же заявляется, что Россия не соблюдает международное право, нарушает условия договора РСМД, а напряженная ситуация в районе Азовского моря требует "более последовательного и стратегического подхода со стороны НАТО". Все страны "Бухарестской девятки" единогласно проголосовали за усиление военного присутствия США и Канады в Европе и обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП, чтобы "сделать НАТО еще сильнее".

Напомним, что в "Бухарестскую девятку" входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.