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04.03.2019
Военное обозрение

Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста

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В словацком городе Кошице прошел саммит стран "Бухарестской девятки", по итогам которого была принята декларация, заявляющая об угрозе со стороны России. Об этом сообщает агентство Actmedia.

Источник изображения: presidency.ro

В итоговой декларации отмечается опасность Крымского моста, который якобы используется Россией "для решения своих геополитических целей". Так же заявляется, что Россия не соблюдает международное право, нарушает условия договора РСМД, а напряженная ситуация в районе Азовского моря требует "более последовательного и стратегического подхода со стороны НАТО". Все страны "Бухарестской девятки" единогласно проголосовали за усиление военного присутствия США и Канады в Европе и обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП, чтобы "сделать НАТО еще сильнее".

Напомним, что в "Бухарестскую девятку" входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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Страны
Болгария
Венгрия
Канада
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Словакия
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Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
04.03.2019 14:10
Обязанные своей независимостью России Болгария и Румыния опять показали свое хамство в отношении РФ...РФ нужно делать выводы и больше не помогать обретать независимость иностранным холуям...
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