Экс-министр обороны Украины рассказал о нежелании ВСУ стрелять по крымчанам

На Украине продолжают публиковать в СМИ размышления бывших чиновников и военных из серии: "Если бы, да кабы...Крым бы остался украинским". На этот раз своими воспоминаниями поделился украинский адмирал Игорь Тенюх, исполнявший обязанности министра обороны в феврале-марте 2014 года.

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По его словам украинские военнослужащие отказались стрелять в участников "Крымской весны", хотя он "лично отдавал приказ стрелять на поражение".

Приказы были, выполнять было некому. Солдаты просто игнорировали мои приказы

посетовал бывший глава украинского Минобороны.

Также Тенюх пожаловался на то, что из 12 тысяч военнослужащих Военно-морских сил Украины, а также других подразделений украинской армии, 10 тысяч предпочли перейти на сторону России, сменив гражданство на российское и оставшись в Крыму.

Ранее бывший начальник Генштаба ВС Украины, генерал-полковник Владимир Замана рассказал, что в 28 февраля 2014 года на расширенном заседании СНБО было принято решение не начинать ответных действий против России в Крыму, чтобы "в обратку не прилетело". Панику на заседании поднимали тогдашний премьер-министр Яценюк, которому вторил министр обороны Тенюх. Именно они первыми заявили, что "все пропало", а украинская армия не готова воевать с российской.