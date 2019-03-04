Побывавший в пакистанском плену индийский пилот заявил, что его не пытали

Дели. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Пилот ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, освобожденный вечером в пятницу из пакистанского плена, заверил, что его не пытали, сообщают в субботу индийские СМИ.

В то же время, по словам летчика, пакистанские военные оказывали на него психологическое давление.

Вопрос о том, как обращались с пленным, возник в Индии после того, как по телевидению показали процесс его освобождения: под глазом у пилота был заметен большой синяк.

Кроме того, власти Индии заявили в субботу, что пилот, находясь в плену, не по собственной воле сделал видеозапись, на которой хвалит пакистанскую армию, в частности, за хорошее обращение с ним. По версии Дели, летчик записал обращение, так как на него оказывали давление.

Как сообщалось, в своем видеообращении в пятницу А.Вартхаман заявил, что пакистанские военные спасли его от агрессивно настроенных жителей и хорошо с ним обращались.

"У меня был с собой пистолет, и было несколько человек, которые меня преследовали. Единственным вариантом, о котором я подумал, было выбросить пистолет, и я попытался убежать. Затем два пакистанских военнослужащих пришли и спасли меня от этих людей и не дали им мне навредить", - рассказал пилот в видео, снятом, когда он еще находился в плену в Пакистане.

Он поведал, что "искал мишени в Пакистане", а затем его самолет сбили, и он катапультировался.

После того, как его нашли военные, летчику, по его словам, оказали первую помощь, затем доставили в больницу.

"Пакистанские военнослужащие очень хорошо со мной обходились", - подчеркнул пилот в видеообращении.

Пакистанские власти в пятницу передали Индии задержанного пилота сбитого истребителя МиГ-21 индийских ВВС.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространило информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.