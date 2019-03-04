Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Встреча ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук") с российским фрегатом "Адмирал Эссен" в проливе Босфор попала на видео. Кадры опубликовало турецкое издание Aydinlik на своем youtube-канале.

На записи видно, как в пролив сначала входит американский корабль, а через 10 минут — российский фрегат. Оба суда шли в сопровождении катеров турецкой охраны.

Корабли разминулись утром 1 марта. Эсминец шел из Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы в Эгейское море, проплыв между двумя кораблями Черноморского флота — "Адмиралом Эссеном" и "Адмиралом Макаровым". Последний следовал из Средиземного моря к черноморским проливам.

Donald Cook зашел в акваторию Черного моря 19 февраля. Через шесть дней эсминец прибыл в Одессу, где находился до 28 февраля. В ходе стоянки корабль посетил президент Украины Петр Порошенко. На борту эсминца состоялась встреча украинского лидера со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Судно может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч).

Эсминец имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Судно ввели в строй в августе 1998 года.

В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней.