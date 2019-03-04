Ядерное противостояние Индии и Пакистана

27 февраля в Кашмире потерпел крушение индийский вертолет Ми-17, но Исламабад заявил, что к этому, в отличие от уничтожения двух истребителей ВВС Индии, он непричастен. Фото Reuters.

Оружие массового поражения как средство воспитания соседа

Индия и Пакистан десятилетиями продолжают балансировать на грани открытой войны. Позади у них уже три серьезных вооруженных конфликта. Четвертая индо-пакистанская война, по мнению индийских властей, должна быть последней. Большая опасность состоит в том, что "последней" эта война может стать и для всего человечества, так как в нее могут быть втянуты страны с гораздо более мощными ядерными потенциалами.

ИСТОКИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В 1947 году британское правительство по религиозному принципу разделило свою бывшую колонию на два доминиона – Пакистан, населенный преимущественно мусульманами, и Индийский Союз, населенный преимущественно индуистами. При этом индийское государство разрезало Пакистан на две части: Западный Пакистан (современный Пакистан) и Восточный Пакистан (современный Бангладеш), расстояние между которыми составило 1600 км.

При таком разделе страны, населенной разными народами, сразу же возникли неизбежные конфликты. К примеру, бенгальцы-мусульмане попали в Восточный Пакистан, а бенгальцы-индуисты – в индийский штат Бенгалия. Кровопролитное насильственное переселение народов привело к гибели около миллиона человек. Сотням "туземных" княжеств было предоставлено право присоединиться к той или иной территории. Учитывая это, правитель Кашмира, индуист по вероисповеданию, заявил о намерении присоединить эту на две трети населенную мусульманами территорию к Индии или же стать независимым государством. В ответ на это с пакистанской территории в Кашмир вторглись пуштунские племена. Другой же правитель – крупнейшего княжества Хайдарабад, расположенного в центре Индии, решил присоединиться к Пакистану, после чего в княжество были введены индийские войска.

Конфликт в Кашмире перерос в первую индийско-пакистанскую войну, в результате которой обе стороны заплатили огромную цену: 1 млн убитых и 17 млн беженцев. Она продолжалась год, и в январе 1949 года было подписано соглашение о прекращении огня. Северо-Западный Кашмир оказался под контролем Пакистана, а две трети этого прежнего княжества перешло под власть Индии. Совет Безопасности ООН в 1949 году принял резолюцию о проведении плебисцита в Кашмире после вывода пакистанских войск. Но Пакистан отказался выполнить это требование, и плебисцит не состоялся. Благодаря контролю над северо-западной частью Кашмира, Пакистан получил выход к границе с Китаем, и в 1970–1980 годы здесь было проложено Каракорумское шоссе.

Неурегулированный конфликт из-за Кашмира обусловил антииндийскую направленность внешней политики Пакистана: Индия стала рассматриваться как источник угрозы для Пакистана. Ни та, ни другая сторона не были готовы к взаимным уступкам, поэтому их противостояние растянулось на многие десятилетия. Примечательно, что в самом Кашмире стали развиваться сепаратистские настроения, нацеленные на создание здесь независимого государства вместо вхождения в состав Индии или Пакистана.

В мае 1965 года перемирие было нарушено, предположительно из-за пересечения батальоном индийской пехоты линии прекращения огня. После ввода в бой регулярных частей обеих стран пакистанские ВВС начали бомбить крупные города и промышленные центры Индии. Конфликт удалось остановить благодаря вмешательству СССР, который опасался вступления в войну Китая на стороне союзного ему Пакистана.

После долгих споров войска с большой неохотой были отведены за линию прекращения огня.

Следующая индийско-пакистанская война разгорелась после того, как 12 ноября 1970 года над Бенгалией пронесся тайфун, унесший около 300 тыс. жизней. Жизненный уровень бенгальцев после этого еще более ухудшился, и они, обвинив в этом пакистанские власти, потребовали автономии. Вместо помощи пакистанские власти стали давить бенгальцев танками и расстреливать из пулеметов, в результате чего в Индию бежали 10 млн человек. Тогда Дели оказал военную помощь повстанцам. Поскольку этот пакистанский анклав мог снабжаться только по морю, исход войны решило подавляющее преимущество индийского флота, а также более чем двукратное превосходство индийской армии в численности и вооружении. Поражение Пакистана в этой войне привело к тому, что Восточный Пакистан стал независимым государством Бангладеш.

Последующие десятилетия отмечались множеством новых индийско-пакистанских конфликтов. Наибольший резонанс получило нападение террористов на индийский город Мумбаи в конце ноября 2008 года. Выдать Индии лиц, подозреваемых в причастности к этой акции, Пакистан отказался.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К АТОМНОЙ БОМБЕ

Уже в конце 1945 года в Индии был создан Исследовательский комитет по атомной энергетике для организации обучения в области ядерной физики в индийских колледжах и университетах. В 1948 году премьер-министр Джавахарлал Неру предложил создать комиссию по атомной энергетике. Но уже в следующем году ему пришлось отвечать на вопросы в парламенте о ядерном оружии, и он сообщил обеспокоенным парламентариям, что Индия "не помышляет о создании ядерной бомбы, но ставит целью производство определенных веществ, необходимых для исследований в области ядерной энергетики". В апреле 1954 года Неру обратился с призывом ввести мораторий на ядерные испытания. А в следующем году Великобритания поставила 6 кг обогащенного урана и оборудование для строительства ядерного реактора в Индии, а США дали свое согласие на поставку 10 т тяжелой воды для стимулирования индийских усилий по развитию мирной ядерной энергетики.

Испытание баллистической ракеты "Агни-V". Фото с сайта www.drdo.gov.in

В 1958 году Неру опубликовал заявление о том, что Индия обладает возможностями для создания ядерной бомбы в трехлетний срок, однако никогда не будет прилагать собственных усилий для этого. В этом же году в рамках проекта "Феникс" было предусмотрено строительство завода, способного перерабатывать до 20 т ядерного топлива ежегодно. В 1959 году несколько индийских ученых предложили использовать накопленный потенциал в ядерной энергетике для нужд обороны в связи с тем, что в данном направлении предпринимаются шаги в КНР. Наконец, в 1961 году Неру объявил о том, что Индия достигла уровня развития ядерной отрасли, необходимого для создания ядерного оружия.

В 1962 году Индия потерпела тяжелое поражение в пограничной индийско-китайской войне. В ответ на это в конце 1962 года оппозиционная партия потребовала в парламенте приступить к разработке и производству ядерного оружия в оборонительных целях. Вскоре в штате Бихар была начата разработка уранового месторождения.

В октябре 1964 года в КНР были проведены ядерные испытания, а в 1966 году – новые испытания, причем со взрывом термоядерного устройства. Они были резко негативно восприняты в Индии и ускорили разработку ядерного оружия.

В мае 1974 года Индия провела испытание на полигоне в Похране (пустыня Раджастан). Оно было представлено в качестве "мирного ядерного взрыва", при этом индийское руководство заявило о том, что Индия не намерена производить ядерное оружие. На следующий же день премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто заявил, что теперь для Пакистана осуществление собственных ядерных испытаний является "судьбоносным" и что Пакистан никогда не поддастся на "ядерный шантаж" Индии. 21 ноября того же года Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложение Пакистана по созданию в Южной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Предложение было принято почти единогласно, однако Индия проголосовала против.

В 1976 году Канада и США полностью прекратили сотрудничество с Индией по ядерной энергетике, а три года спустя в ответ на сообщения о начале ядерных разработок в Пакистане Индия пересмотрела собственную политику по отношению к ядерному вооружению. В том же 1979 году Индия ответила отказом на предложения Пакистана о создании в Южной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

В 1981 году Индия заключила соглашение с СССР о сотрудничестве в постройке индийских атомных подводных лодок, а семь лет спустя Индия взяла у СССР в аренду атомную субмарину для "подготовки индийских военных инженеров".

В декабре 1990 года между Индией и Пакистаном было достигнуто соглашение, запрещающее нападение на ядерные объекты в случае вооруженного конфликта. В январе 1991 года это соглашение вступило в силу. В 1992 году обе страны обменялись списками ядерных сооружений, не подлежащих нападению в случае вооруженного конфликта.

В 1994 году Индия провела испытания ракеты "Притви" среднего радиуса действия, получив тем самым собственное средство доставки ядерных боезарядов. В 1998 году Пакистан проводит испытания ракеты "Гхаури" с дальностью свыше 1600 км, способной поражать объекты на территории Индии. Вскоре Индия провела подземные взрывы трех ядерных устройств на полигоне в Похране и затем взяла на себя обязательства об отказе от дальнейших испытаний ядерного оружия. После этого ядерные испытания провел Пакистан, и это привело к началу нового этапа ядерной гонки в Южной Азии.

В июле 2009 года Индия спустила на воду первую собственную атомную подводную лодку, а в следующем году сформировала две новые эскадрильи самолетов – носителей ядерного оружия. Через год Индия успешно испытала баллистическую ракету "Притви–II" с максимальной дальностью полета 350 км, способную нести ядерные боеголовки. В апреле 2012 года была успешно испытана и межконтинентальная баллистическая ракета "Агни-V" с дальностью полета свыше 5 тыс. км.

ЯДЕРНЫЕ ДОКТРИНА И АРСЕНАЛ ИНДИИ

5 января 2003 года Индия опубликовала ядерную доктрину, состоящую из 8 пунктов: неприменение первой ядерного оружия; авторизация ответных ядерных ударов только гражданским руководителем страны через Командование ядерными силами; создание и поддержание ядерного оружия на минимальном необходимом количественном уровне; неприменение ядерного оружия против неядерных государств; право использовать ядерное оружие в ответ на химическую или биологическую атаку; строгий экспортный контроль; участие в анонсировании соглашений по прекращению распространения расщепляющихся материалов; соблюдение обязательств по отказу от ядерных испытаний; содействие достижению целей создания мира, свободного от ядерного оружия, через глобальное, достоверное и недискриминационное разоружение.

20 июня 2004 года Индия и Пакистан договорились о создании специальной линии связи между министерствами иностранных дел в качестве одного из средств по укреплению доверия.

Пакистанские истребители F-16, возможно, приспособлены для применения ядерных боеприпасов. Фото с сайта www.paf.gov.pk

По данным американского "Бюллетеня ученых-атомщиков", Индия продолжает совершенствовать свой ядерный арсенал воздушного, наземного и морского базирования. Она произвела плутоний в количестве, достаточном для производства 150–200 ядерных боеголовок и уже имеет в своем распоряжении около 130–140. Тем не менее дополнительно плутоний потребуется для производства боеголовок к разрабатываемым ракетам. Индийская ядерная стратегия, традиционно сфокусированная на Пакистане, все с большим акцентом сейчас направляется на Китай. Предполагается, что около 10 пусковых установок расположены на севере Индии, и они нацелены на Западный, Центральный и Южный Китай.

Основными средствами доставки ядерных зарядов являются: ракеты малой дальности "Притви" (250 км); баллистические ракеты средней дальности "Агни-I" (700–900 км); баллистические ракеты средней дальности "Агни-II" для доставки мощной термоядерной боеголовки (2000–3000 км); баллистические ракеты увеличенной дальности типа "Агни-III" ("Сурья", 3500–5000 км); многоцелевые самолеты Су-30МКИ.

К выпуску готова баллистическая твердотопливная ракета средней дальности "Агни-V" с дальностью поражения 5000 км. Ее дальность позволяет поразить цели самых северных районов Китая. Тем самым у Индии появился новый механизм сдерживания ядерных возможностей Китая. Это для Индии крайне важно, поскольку Китай оставил за собой право первым применить ядерное оружие по территории, которую он считает своей собственностью. Часть же индийского штата Аруначал-Прадеш Китай считает таковой и поэтому может нанести опережающий удар ядерным оружием. Так что ядерное сдерживание Индии должно быть надежным для предотвращения подобной атаки. "Агни-V" будет оснащаться разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков на цели. Это позволит ракете преодолевать систему ПРО противника.

Ракета "Агни-V" использует современные гироскопы и акселерометры с целью повышения точности. Защита полезной нагрузки от высокой температуры обеспечивается в ней путем использования композитного материала на основе углеродного волокна. Включение этой ракеты в ядерный арсенал Индии позволит ей осуществлять "надежное минимальное сдерживание" Пакистана и Китая, вытекаюшее из ее ядерной доктрины. Считают, что появление этой ракеты может подвигнуть Индию к отказу от своей доктрины "неприменения ядерного оружия первыми", поскольку Пакистан этой доктрины не принял.

Передав на вооружение своего флота атомную подлодку "Арихант", Индия стала еще одной обладательницей "ядерной триады" в мире.

ЯДЕРНЫЕ ДОКТРИНА И АРСЕНАЛ ПАКИСТАНА

Смысл доктрины – не допустить какого-либо военного вмешательства со стороны, прежде всего Индии, подобно ситуации 1971 года, которая привела к распаду Пакистана.

Ядерная доктрина Пакистана предусматривает разные уровни реагирования с целью удержания потенциального государства-агрессора от нападения. Она включает: предупреждения на государственном или неофициальном уровне; демонстративное испытание небольшого ядерного устройства на территории Пакистана; использование ядерного оружия на территории Пакистана против войск страны-агрессора; использование ядерного оружия против исключительно военных целей на территории страны-агрессора, предположительно в малонаселенных районах с целью минимизации наносимого ущерба.

В конце 2001 года командованием ядерных сил Пакистана были оглашены четыре типа угроз (порога), требующих применения ядерного оружия: пространственный порог – проникновение индийских ВС на территорию Пакистана (предположительно через красную линию в виде долины Инда) может вызвать массированный ядерный удар со стороны Пакистана в том лишь случае, если пакистанская армия не в силах будет остановить это вмешательство; военный порог – полное уничтожение значительной части вооруженных сил Пакистана, особенно ВВС, при угрозе неминуемого поражения, а также применение химического или бактериологического оружия; экономический порог – существенный урон экономике, который может быть вызван морской блокадой или захватом жизненно важных водных артерий; политический порог – дестабилизация в стране, вызванная действиями страны-агрессора, в случае, когда целостность страны поставлена на карту.

По некоторым данным, сейчас у Пакистана имеется 130–140 ядерных боеголовок. При этом у Исламабада есть два ядерных компонента – наземный и авиационный.

Наземные носители представлены пусковыми установками баллистических ракет от тактического уровня до ракет средней дальности, а также крылатыми ракетами. Тактическая авиация с ядерными бомбами была первым носителем ядерного оружия и функционирует по сей день. Парк боевых самолетов составляет 520 единиц, из них 100 – китайско-пакистанские легкие истребители JF-17A/B, 85 переоборудованных американских F-16A/B/C/D, 80 французских "Мираж III" и 85 "Мираж V", а также 180 китайских F-7.

На вооружении имеются крылатые ракеты наземного базирования "Бабур" в трех модификациях, дальность полета по разным оценкам составляет 350–750 км. Модификация "Бабур-3" предназначается для ее размещения на подводной лодке типа "Агоста-90B". В 2016 и 2018 годах было два успешных пробных пуска этой ракеты с погружаемой платформы.

Парк тактических и оперативно-тактических баллистических ракет (БР) представлен двумя моделями. Одна из них – это твердотопливная БР "Наср" с дальностью 60 км, массой 1200 кг и несущая 400 кг. Эта БР заявлена как ответ на возможный индийский блицкриг под названием "Холодный старт", осуществляемый при помощи развернутых заранее танково-механизированных группировок численностью до 10 бригад вглубь пакистанской территории с целью выхода в густонаселенные территории и к пакистанским ядерным объектам без применения ядерного оружия. У пакистанцев имеются 24 самоходные пусковые установки для ракет данного типа, по 4 ракеты на каждой. Другая оперативно-тактическая ракета – это развернутая с 2017 года твердотопливная БР "Абдали" с дальностью 180 км и массой около 2 т.

На вооружении имеется 16 четырехосных самоходных пусковых установок. Из старых ракет, способных нести ядерный заряд, известна твердотопливная двухступенчатая ракета "Шахин-2" массой 25 т, несущая 1 т, и дальностью (по разным оценкам) 1500–2000 км. К заявленной способности ее головной части к маневрированию с целью противодействия ПРО некоторые специалисты относятся скептически.

Наибольшую гордость у пакистанцев вызывает их двухступенчатая баллистическая ракета "Шахин-3" средней дальности 2750 км. Она позволяет накрыть любые цели в Индии с большей части Пакистана. Пока было два пуска этой ракеты, и на вооружение она еще не поступила.

Пакистан продолжает наращивать свой ядерный потенциал, по разным оценкам – от 5 до 10–15 единиц в год. Предположительно он хочет довести численность своего арсенала до 220–240 зарядов и более. Препятствиями для наращивания потенциала является бедность страны и проблемы с охраной ядерного оружия от возможного его попадания в руки террористов.

ЭКОНОМИКА – ЗАЛОЖНИК ПОЛИТИКИ

Индия и Пакистан, несмотря на ряд серьезных политических разногласий, в случае необходимости вполне способны к активизации взаимной торговли. Так, когда в 1998 году из-за испытаний в обеих странах ядерного оружия были введены относительно них санкции со стороны ряда западных стран, то это, как ни парадоксально, привело к активизации двусторонних экономических отношений из-за свертывания торговли со своими традиционными партнерами, включая США.

В феврале 1999 года между Индией и Пакистаном была подписана Лахорская декларация, предусматривающая ослабление напряженности между обеими странами и создание системы оповещения о ракетных пусках для того, чтобы снизить возможность несанкционированных или случайных ракетных стартов. А в конце 2002 года Индия выразила поддержку Бангкокскому договору о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии и односторонне наложила мораторий на новые ядерные испытания.

В ноябре 2006 года Индия и Пакистан договорились о мерах борьбы с терроризмом и предотвращении возможного ядерного конфликта в Южной Азии.

Радикальному сдвигу в нормализации экономических отношений между Индией и Пакистаном мешает взаимная подозрительность и нежелание идти на какие-либо значимые компромиссы. Тем не менее многие представители деловых кругов обеих стран продолжают развивать торговые отношения. При этом экономистами предлагается прибегнуть к так называемой китайской модели, суть которой состоит в том, что нормализация двустороннего экономического сотрудничества должна предшествовать разрешению приграничных споров и политических разногласий. Эта модель уже доказала свою эффективность в отношениях между Индией и Китаем, которые в последние десятилетия начали активно развивать торгово-экономические связи при сохранении взаимных территориальных претензий. Так, их взаимный товарооборот в 2002–2007 годы вырос на 70%, превысив 30 млрд долл., а в 2007–2014 годы – вырос еще на 73%, достигнув 66 млрд долл.

Определенные успехи в сотрудничестве Индии и Пакистана наблюдались после создания СААРК – Ассоциации сотрудничества стран Южной Азии (South Asian Association for Regional Cooperation – SAARC) в составе Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Бутана, Мальдивской Республики и Афганистана. Объем взаимного товарооборота между двумя странами в период с 1985 по 2014 год возрос более чем в 25 раз, однако масштабы экономического сотрудничества между ними пока еще не соответствуют их потенциалу.

В 2008 году начала осуществляться беспошлинная торговля через линию контроля в Кашмире. В соответствии с достигнутыми договоренностями обе стороны могут экспортировать товары в общей сложности 21 наименования. Ежегодный объем беспошлинной приграничной торговли в 2008–2014 годы в среднем составил здесь 85 млн долл.

Опросы общественного мнения, проведенные в 2014 году, выявили поддержку значительной части граждан и представителей деловых кругов Индии и Пакистана идеи нормализации торговых отношений. Для руководителей обоих государств была понятна важность нормализации двусторонних торгово-экономических отношений в условиях мирового финансового кризиса. Расширение их взаимодействия могло бы дать обеим странам существенные экономические выгоды и снять напряжение, обусловленное ядерным противостоянием.

По мнению специалистов, на сегодня экономические связи между двумя государствами достигли такой точки невозврата, что они уже не могут быть повернуты вспять, даже несмотря на вполне возможные террористические акты в обеих странах. Впрочем, последний виток обострения ситуации на границе может свести на нет все усилия, и страны все же будут втянуты в очередную масштабную войну.

Григорий Шехтман

Григорий Аронович Шехтман – геолог-геофизик, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.