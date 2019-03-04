"Все будет!" Порошенко обещает надбавки военным после выборов

Порошенко пообещал повысить зарплату воюющим в Донбассе после выборов

Украинским военным, которые участвуют в операции в Донбассе, повысят зарплату по поручению украинского лидера Петра Порошенко. Военные начнут получать надбавки с 1 апреля этого года. Эксперты расходятся во мнении о причинах такой инициативы: одни называют это частью предвыборной программы, другие - способом прикрыть скандал с хищениями в украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко поручил повысить заработную плату украинским военным. "Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, с 1 апреля 2019 года военные-контрактники будут получать более 10 тыс. гривен (более 24 тыс. рублей), а те, кто участвует в операции в Донбассе, - 20 тыс. гривен (около 50 тыс. рублей).

"Начиная с 1 апреля я приказываю денежное обеспечение - доплату на первой линии - поднять на две тыс. гривен. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. гривен для каждого военнослужащего", - заявил он.

Порошенко также поручил повысить на 1 тыс. гривен доплату за выполнение боевых задач на второй линии в Донбассе: ее уровень доведут до 5,5 тыс. гривен. При этом морякам в Азовском море украинский лидер порекомендовал сделать надбавку как военным на первой линии.

Как отмечает РИА "Новости", зарплата украинских военных с 1 января этого года увеличилась на 30%: контрактники должны получать более 10 тыс. гривен ($360), а военные, участвующие в операции в Донбассе, - 20 тыс. гривен ($720).

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко уверен, что такая инициатива Порошенко связана именно с предвыборной гонкой.

"Но это не значит, что Порошенко делает ставку на избирателей из числа военных. Это означает, что он решил им доплатить за то, что в ближайшее время они выступят в роли пушечного мяса", - объяснил Журавко ФАН.

Он также предположил, что действующий украинский лидер готовится к серьезной военной провокации в Донбассе или Азовском море. Осознавая свои низкие шансы на переизбрание на пост главы государства, а также то, что "купить необходимое количество голосов" не выходит, украинский лидер пытается действовать силовыми методами.

"Если провокация Порошенко возымеет эффект, на который он рассчитывает, то есть развяжется какая-то маленькая войнушка, а может, и большой вооруженный конфликт, то это позволит ему ввести военное положение, отложить выборы и остаться у власти. Порошенко ставит на войну, а за нее надо платить", - считает Журавко.

Но есть и другая версия причины такого поручения Порошенко. Украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук, слова которого приводит ТАСС, предположил, что

глава государства решил увеличить доплаты украинским военным, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала вокруг хищения в Вооруженных силах Украины.

По мнению политолога, таким образом президент хочет "задобрить" самих военнослужащих накануне выборов.

"Пенсионерам под выборы 2,4 тыс. гривен бросили с барского стола. Теперь по 2 тыс. гривен военным. Естественно, все эти деньги ранее вытащили из карманов пенсионеров и военных за счет повышения цен и тарифов", - написал он в своем фейсбуке. Он подчеркнул, что Порошенко необходимо "срочно перебить скандал с воровством на армии, который вызвал злость у военных".

Несколькими днями ранее журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", которая проводит расследования в области коррупции, обнародовали сведения о контрабандных закупках запчастей для украинских оборонных предприятий. В расследовании утверждается, что с 2016 года некоторые чиновники продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Одну часть запчастей завозили со складов украинских воинских частей, а другую - якобы и с территории России. Сумма сделок, по версии журналистов, составила 250 млн гривен (порядка $9,3 млн).

Расследователи назвали причастными к этим махинациям близких к президенту Украины должностных лиц, в том числе сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, его бизнес-партнеров и "Укроборонпром".

После резонансного расследования ряд политических организаций потребовал создать следственную комиссию, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена инициировать начало процедуры импичмента главы государства.

Сам президент, комментируя это расследование, в ходе общения с военными заявил, что его "задолбали" коррупционеры.

"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините", - приводит слова Порошенко пресс-служба его администрации на странице в фейсбуке.

Украинский лидер поручил силовикам проверить информацию, изложенную в материалах журналистского расследования. "Если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить", - подчеркнул он.

Этот скандал прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал теорию о возможности незаконных поставок из России продукции двойного назначения абсурдной. Он подчеркнул, что оборот такой продукции находится под особым контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".

Лидия Мисник